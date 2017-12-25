Воронежскому губернатору назначили местоблюстителя

Воронеж, , 15:33 — REGNUM Александр Гусев может оказаться «промежуточным» губернатором для Воронежской области — до появления более сильной фигуры. Об этом ИА REGNUM заявил, комментируя кадровые перестановки в регионе 25 декабря, доктор политических наук, профессор Воронежского государственного университета Александр Слинько.

По словам эксперта, ротация кадров в регионе рассматривалась уже давно, прежде всего, потому, что теперь уже бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева планировали задействовать «на других участках работы».

«Абсолютно неудивительным является назначение Гусева как фигуры, которая позволила бы избраться более сильным кандидатам. А как промежуточная фигура для временной передачи власти, который ни на что особенно не претендует, он тоже подходит вполне, это во многом разумное объяснение. С моей точки зрения, вторичной пролонгации на этой должности Гусева ожидать не приходится».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 декабря, президент РФ Владимир Путин принял отставку с поста губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Александр Гусев, до этого — мэр Воронежа.

Сам же Алексей Гордеев, как стало известно сегодня же, указом президента РФ назначен на пост полпреда в Центральном федеральном округе.

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Как сообщало ИА REGNUM, слухи о том, что Алексей Гордеев займет пост полпреда в Центральном федеральном округе, появились в начале декабря. Правда, тогда не назывались ни сроки ухода Гордеева, ни кандидатура врио губернатора. 25 декабря ряд СМИ распространил информацию о том, что место главы региона займет мэр Воронежа Александр Гусев.

Алексей Гордеев проработал на посту губернатора Воронежской области в общей сложности почти девять лет — на должность он был назначен в 2009 году, в 2014 — избрался на второй срок, получив поддержку почти 90% избирателей.

Александр Гусев стал одним из первых назначенцев тогда нового губернатора Алексея Гордеева — в апреле 2009 года он получил пост его заместителя. В 2013 году был избран мэром Воронежа.

Отметим, что в 2016 году с подачи нескольких депутатов-единороссов в Воронеже были отменены прямые выборы главы администрации города. Сам Александр Гусев (срок полномочий на посту мэра у него истекал в 2018 году) тогда заявил, что не планирует идти на второй срок.

Между тем, тогда же, когда в Воронеже начался процесс отмены прямых выборов мэра, Александр Гусев оказался включен в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации.

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