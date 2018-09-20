Начальник департамента аграрной политики Воронежской области покинул пост

Воронеж, , 14:01 — REGNUM Александр Квасов уволен с должности временно исполняющего обязанности руководителя департамента аграрной политики Воронежской области с 20 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Указ об освобождении Александра Квасова подписал Александр Гусев — в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе.

Александр Квасов возглавлял департамент аграрной политики региона с 2015 года, а до этого, с 2009 года работал первым заместителем начальника департамента.

Отметим, что о предстоящих кадровых перестановках глава региона заявлял не раз, в том числе — 10 сентября, после победы на выборах. На этой неделе, как сообщало ИА REGNUM, своих постов уже лишились начальник управления лесного хозяйства Александр Величко и руководитель тарифного управления Сергей Попов. Также был назначен новый начальник департамента промышленности области.

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