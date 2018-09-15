Александр Гусев вступил в должность губернатора Воронежской области

Воронеж, , 13:36 — REGNUM Александр Гусев официально вступил в должность губернатора Воронежской области. Церемония состоялась 15 сентября в правительстве региона, в рамках внеочередного заседания Воронежской областной думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

В числе приглашенных на церемонию — полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, вице-спикер Совета Федерации. представитель региона Галина Карелова, депутаты Государственной думы, депутаты областной думы, Почетные граждане, представители общественности.

Председатель Воронежской областной избирательной комиссии Сергей Канищев вручил новоизбранному главе региона удостоверение губернатора.

После того, как прозвучал гимн Российской Федерации и состоялся внос флагов РФ и Воронежской области, Александр Гусев принес присягу на верность Конституции РФ и Уставу Воронежской области.

Александра Гусева по поручению президента РФ Владимира Путина с избранием и вступлением в должность поздравил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, который отметил Воронежскую область в числе регионов-лидеров социально-экономического развития.

Сам глава региона выразил признательность воронежцам. поддержавшим его на выборах. отметив, что для него — огромная честь стать избранным губернатором. Он также рассказал о планах, отметив необходимость придания нового импульса работе бизнеса в регионе, а также модернизации органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Воронежской области состоялись в единый день голосования 9 сентября. Врио главы региона Александр Гусев, выдвинутый «Единой России», победил с результатом 72,52%. Олег Бурцев от ЛДПР набрал 6,25% голосов, Николай Воронин от КПРФ — 13,68%, Виталий Климов («Справедливая Россия») — 2,22%. Аркадий Минаков («Родина») — 1,58%, Игорь Перевезенцев (Партия роста) — 2,22%.

Добавим, что сегодня, 15 сентября, в Воронеже отмечается День города.