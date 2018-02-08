Как уходят Герои. В Воронеже простились с летчиком Романом Филиповым

Марина Каширская, , 20:54 — REGNUM

Героя Российской Федерации майора Воздушно-космических сил Романа Филипова проводили в последний путь в Воронеже 8 февраля. Проститься с летчиком пришли его родные, друзья, сослуживцы, военные, курсанты, школьники, пенсионеры, представители общественных организаций и простые воронежцы. Всего, по данным МВД, в гражданской панихиде приняли участие около 30 тысяч человек.

Роман Филипов погиб 3 февраля в Сирии. Су-25, на котором майор ВКС совершал облет зоны деэскалации в провинции Идлиб, был сбит боевиками. Летчик катапультировался, но оказался в окружении террористов и погиб в бою. 6 февраля указом президента РФ Владимира Путина Роману Филипову было присвоено звание Героя Российской Федерации, посмертно.

В августе 2018 года Роману Филипову исполнилось бы 34 года. В Воронеже, где он родился и окончил школу, у него остались родители. Супруга Романа тоже из Воронежской области.

Марина Каширская © ИА REGNUM Чтобы помнили Марина Каширская © ИА REGNUM Награды Марина Каширская © ИА REGNUM У дверей Дома офицеров

В школе №85, где учился Роман Филипов, о нём вспоминают исключительно добрыми словами.

«Учился он в основном на четыре и пять, большинство пятерок, жил рядом со школой. Учителя отзываются о нем только хорошо: подтянутый, скромный, голубоглазый, светленький, опрятный. Мальчик увлекался спортом, учился хорошо. Мечтал быть летчиком», — рассказала ИА REGNUM директор школы Галина Клепикова.

Об этом: «Мечтал стать летчиком»: каким был погибший в Сирии Роман Филипов

Тело Романа Филипова в Воронеж доставили с подмосковного аэродрома Чкаловский в закрытом гробу. Прежде с героем простились генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны.

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В Воронеже прощаются с погибшим в Сирии Романом Филиповым

Марина Каширская © ИА REGNUM Казак Марина Каширская © ИА REGNUM Юнармейцы Марина Каширская © ИА REGNUM Делегация воронежских казаков Марина Каширская © ИА REGNUM Цветы для Героя

В Воронеже перед культурно-досуговым центром «Северный» в Коминтерновском районе желающие отдать дань памяти герою стали собираться за несколько часов до гражданской панихиды. Изначально ее планировали провести в 11:00, но траурный кортеж прибыл ближе к полудню. К моменту начала панихиды на улице ждали уже около двух тысяч человек. В течение почти трех часов люди беспрерывным потоком шли, чтобы проститься с Романом Филиповым.

После гражданской панихиды гроб с телом Филипова отпевали в церкви Иконы Божией Матери «Взыскание погибших». На церемонии присутствовали только близкие погибшего.

Проститься с героем на кладбище пришли несколько тысяч горожан. Похоронили Героя России Романа Филипова на Аллее героев Коминтерновского кладбища — с воинскими почестями. Его гроб был накрыт флагом Российской Федерации. Тело предали земле под залпы почетного караула.

Напомним, 7 февраля стало известно, что школа №85 будет носить имя своего выпускника Романа Филипова. А улицы имени Романа Филипова могут появиться во Владивостоке, Калининграде и Москве.

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