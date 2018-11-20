Смерть мужчины в Воронежском тубдиспансере стала уголовным делом

Воронеж, , 10:20 — REGNUM В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту смерти 56-летнего мужчины — пациента областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.С. Похвисневой. Дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщила пресс-служба Следственного комитета России 20 ноября.

Мужчина, находившийся на лечении в тубдиспансере, скончался в октябре 2018 года. Как сообщается, предварительно установлено, что после проведенных операций у пациента серьезно ухудшилось состояние здоровья, реанимационные мероприятия не помогли, мужчина скончался.

С заявлением в СКР обратилась дочь умершего мужчины: по ее мнению, лечение проводилось неправильно. Для установления всех обстоятельств смерти пациента возбудили уголовное дело. Сейчас следователи изъяли меддокументацию, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, получены объяснения от медицинских работников, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования будет дана оценка действиям медицинского персонала лечебного учреждения, сделаны объективные выводы о своевременности и качестве мер по оказанию помощи пациентке. Расследование уголовного дела продолжается. В СКР отдельно подчеркнули, что факт возбуждения дела — не является доказательством вины врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в производстве воронежских следователей находится еще одно уголовное дело — по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. История с 89-летней пенсионеркой, которой в воронежской больнице ампутировали две ноги, прогремела на всю страну. Один из сыновей женщины заявил о том, что при проведении операции медики ошиблись и ампутировали не ту ногу, при повторной операции ей отняли вторую ногу. Врачи настаивают на том, что ошибки нет: по медицинским показаниям женщине необходима была ампутация обеих ног.

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