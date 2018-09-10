Избранный губернатор Воронежской области анонсировал кадровые перемены

Воронеж, , 10:17 — REGNUM Александр Гусев, победивший на выборах губернатора Воронежской области, которые состоялись накануне, в единый день голосования, подтвердил намерение провести кадровые перестановки. Об этом сообщило управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

«Программа построения современного госуправления рассчитана на два года, и мы сейчас уже находимся в активной фазе. Что касается ближайших решений, будут изменения в персональном составе правительства, наверное, сделаем и некоторую ротацию руководителей иных исполнительных органов власти. И несколько изменится структура, но не критично. Я думаю, это займет где-то шесть-восемь месяцев», — заявил Александр Гусев.

Глава региона также поблагодарил всех жителей Воронежской области, пришедших 9 сентября на избирательные участки. Он добавил, что явка совпадает с прогнозируемой — ожидалось от 40 до 45%, на участках проголосовали около 44% избирателей.

«Здесь, наверное, усталость некоторая от выборных процессов сказывается, и сентябрь не тот месяц, когда бывает высокая явка, мы это понимаем», — сказал врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Воронежской области состоялись в единый день голосования, 9 сентября. На пост претендовали пять кандидатов. Победителем стал кандидат от «Единой России», врио губернатора Александр Гусев, который набрал 72,52% голосов.

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