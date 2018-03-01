Смерть современного героя: Воронеж в феврале

Зоя Емельянова, , 06:25 — REGNUM

Февраль для Воронежа оказался богатым на события — были громкие отставки и назначения, проект метрополитена получил более конкретные очертания, а депутаты назначили конкурс по выбору мэра. Но главным и трагическим событием стала гибель в Сирии военного летчика, уроженца Воронежа Романа Филипова.

Гибель летчика

Февраль 2018 года воронежцам запомнится навсегда — 3 февраля в бою с террористами в Сирии погиб 33-летний военный летчик Роман Филипов. Его Су-25 во время облета зоны деэскалации в Сирии был сбит террористами. Пилот катапультировался, но погиб в бою с бандитами.

Сам Роман давно в Воронеже не жил: после школы он переехал в Краснодарский край, где окончил училище, служил на Дальнем Востоке. И поэтому сразу после его гибели СМИ долго не могли разобраться, откуда же родом герой: назывался и Владивосток, и Кубань, и даже Крым. Однако позже выяснилось: Роман из Воронежа. Здесь он родился, ходил в школу. Здесь же, в Коминтерновском районе, до сих пор живут его родители.

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Учителя в беседе с ИА REGNUM отзывались о Романе исключительно хорошо — учился отлично, увлекался спортом. Мечтал стать летчиком.

Похоронили Романа в Воронеже: 7 февраля его тело доставили в Россию. 8 февраля, после прощания с ним руководства Минобороны на подмосковном аэродроме, тело героя спецрейсом доставили в Воронеж. Посмертно Филипову присвоено звание Героя Российской Федерации.

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Попрощаться с Романом Филиповым пришли около 30 тысяч человек — руководители города и области, депутаты и сенаторы, военнослужащие, школьники и студенты, простые горожане.

Метро становится ближе. С каждым днем

Февраль стал месяцев новостей о воронежском метрополитене. В конце января врио губернатора Александр Гусев представил проект на коллегии в Минтрансе, предложив привлечь к его реализации японских специалистов. А в конце февраля стало известно, что глава Минтранса поручил обеспечить содействие правительству Воронежской области в привлечении японских компаний к проекту.

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Минтранс поможет привлечь японские компании к проекту воронежского метро

Впрочем, в правительстве региона тоже времени не теряют: для проектирования метрополитена создадут специальное подразделение «Агентства инноваций». Создание новой структуры обосновывается необходимостью «привлечения к работе по организации создания скоростного легкорельсового транспорта высококвалифицированных специалистов — экспертов в сфере международных строительных и девелоперских проектов».

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В феврале же проект постановления регионального правительства в целях финансирования комплекса мероприятий по подготовке к созданию в Воронеже скоростного легкорельсового транспорта получил одобрение прокуратуры региона, которая проверила его на соответствие законодательству.

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Мэрские выборы

В феврале депутаты гордумы, наконец, определились с датой проведения первого в истории Воронежа конкурса на пост главы города.

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Назначили проведение конкурса на 20 марта — то есть практически сразу после выборов президента РФ. Основным претендентом на пост называют врио главы города Вадима Кстенина. По поводу остальных кандидатов определенности пока нет. Местные СМИ в числе потенциальных претендентов называли другого чиновника мэрии — замглавы администрации Алексея Антиликаторова, но тот не так давно заявил, что баллотироваться не намерен. Также, по мнению наблюдателей, претендовать на пост может и председатель гордумы Владимир Ходырев, но официального подтверждения этой информации нет.

Отставки и назначения месяца

Февраль начался с сообщения об отставке с поста главы регионального управления Росприроднадзора Виктора Ступина, который занимал эту должность 13 лет.

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Сам Ступин заявил журналистам, что ушел по собственному желанию, а причиной назвал возраст. Однако в тот же день прокуратура области сообщила, что при недавней проверке управления Росприроднадзора были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, которые выразились «в выдаче и переоформлении руководителем данного управления Виктором Ступиным лицензии на осуществление сбора и транспортирования отходов для коммерческой организации, принадлежащей своему родному брату, а также непринятии мер по урегулированию возникшего конфликта интересов». В связи с чем прокуратура рекомендовала министру природных ресурсов уволить Ступина с поста в связи с утратой доверия.

Еще одно кадровое решение состоялось также в первую декаду февраля — советником врио губернатора Александра Гусева стал Александр Соловьев: фигура в Воронежской области известная и влиятельная.

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Соловьев с 1994 по 2014 годы работал в структуре Сбербанка, занимал пост председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка России. С 2010 по 2015 годы также возглавлял региональную Общественную палату. Судя по всему, заниматься Соловьев будет инвестиционными проектами — один из таких проектов и обсуждался на встрече Соловьева и Гусева.

Существенные кадровые перестановки произошли в феврале и в районах области. Так, новых глав получили Новоусманский, Семилукский и Рамонский районы. А в Поворино мэр уволился после того, как был задержан нетрезвым за рулем.

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Конфликт собственников

Один из старейших воронежских кинотеатров — «Пролетарий» — оказался в феврале в центре конфликта, а зрители, пришедшие в кино, наблюдали самый настоящий экшн.

19 февраля пресс-служба кинотеатра сообщила, что решением собственников гендиректором назначен Николай Шалыгин, известный в Воронеже ресторатор.

«Николай столкнётся с трудностями и преодолением сформировавшегося у зрителей негатива, который заложен предыдущим непрофессиональным управлением. Вместо развития кинотеатра прежнее руководство взяло вектор на личное обогащение и злоупотребление своим положением. Все детали выявит финансовый аудит, который позволит новому директору начать работу с чистого листа», — предрекал новому гендиректору один из соучредителей ООО «Синема» Игорь Бармин.

Трудности не заставили себя ждать. Второй соучредитель ООО «Синема», Николай Кабанов, не согласился с решением своего партнера о смене руководства. 20 февраля около 19:00 в «Пролетарий», кроме посетителей, пришли около десятка сотрудников одного из ЧОПов (представлявшего интересы Кабанова). К тому времени в здании находились представители другого охранного предприятия, а следом приехали и сотрудники полиции. Бармин и Кабанов обменялись обвинениями в «некорректной борьбе за общий актив».

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Зима, прощай? Не дождетесь!

Февраль, похоже, решил отыграться на воронежцах за всю зиму: мало того, что за полтора последних месяца Воронеж завалило снегом, так напоследок в регион пришли морозы, да такие, каких не было всю зиму.

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Буквально до середины января ни снега, ни серьезных минусовых температур в регионе не было, а на Новый год и вовсе была плюсовая температура. Однако уже с середины января в Воронеже прошло несколько снегопадов, давших работу местным коммунальщикам.

А 22 февраля, через несколько дней после проводов зимы, грянули морозы: в последние дни зимы ночная температура опускалась ниже 20 градусов, в дневные часы — не поднималась выше 11—12 градусов. Начало марта также обещает быть морозным — синоптики прогнозируют снегопады и температуру от — 12 до — 7 градусов. Потепление ожидается лишь к 8 марта.

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