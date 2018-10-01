В Воронеже заработали платные парковки

Воронеж, , 11:03 — REGNUM Платные парковки заработали в Воронеже с 1 октября, пока — в тестовом режиме, передает корреспондент ИА REGNUM.

На центральных улицах города оборудовано шесть тысяч платных парковочных мест. Стоимость часа парковки составляет 40 рублей. Также возможно приобретение абонементов — суточных (400 рублей), месячных (4,5 тыс. рублей), годовых (59,2 тыс. рублей). Те воронежцы, которые живут в зоне платной парковки, получат резидентные парковочные разрешения за 1,8 тыс. в год. Льготы предоставят инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и узниками концлагерей. Действует платный период парковки в будние дни с 08:00 до 20:00.

До 15 октября штраф за неоплату парковки власти Воронежа обещали не взимать, рассчитывая, что за это время автовладельцы разберутся с системой оплаты.

Отметим также, что в случае, если опыт введения платной парковки в центре города окажется удачным, власти не исключают введения их и в других районах Воронежа.