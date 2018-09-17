В Воронежской области уволен начальник тарифного управления

Воронеж, , 11:23 — REGNUM Сергей Попов уволен с должности временно исполняющего обязанности руководителя управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области — с 15 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Указ об увольнении Попова подписал губернатор Александр Гусев, причиной указано истечение срока трудового договора.

Отметим, что Сергей Попов работал в должности начальника управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области с 2010 года. Кто займет этот пост теперь, пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же, 17 сентября, стало известно об увольнении с поста начальника управления лесного хозяйства Александра Величко, а также о назначении руководителя департамента промышленности региона — прежний глава ведомства покинул пост на прошлой неделе.

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