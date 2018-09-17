Понедельник, 17 Сентября 2018 года
13:13:36 МСК

В Воронежской области уволен начальник тарифного управления

Политика

Губернатор Александр Гусев начал неделю с ряда кадровых решений

Воронеж, 17 сентября 2018, 11:23 — REGNUM  Сергей Попов уволен с должности временно исполняющего обязанности руководителя управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области — с 15 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Указ об увольнении Попова подписал губернатор Александр Гусев, причиной указано истечение срока трудового договора.

Отметим, что Сергей Попов работал в должности начальника управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области с 2010 года. Кто займет этот пост теперь, пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же, 17 сентября, стало известно об увольнении с поста начальника управления лесного хозяйства Александра Величко, а также о назначении руководителя департамента промышленности региона — прежний глава ведомства покинул пост на прошлой неделе.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволен глава управления лесного хозяйства Воронежской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить