Назначен ответственный за промышленность Воронежской области

Воронеж, , 10:56 — REGNUM Александр Десятириков назначен на должность исполняющего обязанности руководителя департамента промышленности Воронежской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Указ о назначении Десятирикова подписал губернатор Александр Гусев. Как пояснили в облправительстве, Десятириков назначен на должность до согласования его кандидатуры в порядке, определенном соглашением между министерством промышленности и торговли Российской Федерации и правительством Воронежской области «О взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности».

Отметим, что на прошлой неделе стало известно об отставке с должности руководителя департамента промышленности Ивана Шкуматова. Александра Десятирикова, работавшего референтом бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, Александр Гусев ранее называл в числе потенциальных претендентов на должность.

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