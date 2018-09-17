Понедельник, 17 Сентября 2018 года
11:03:59 МСК

Назначен ответственный за промышленность Воронежской области

Политика

Им стал Александр Десятириков

Воронеж, 17 сентября 2018, 10:56 — REGNUM  Александр Десятириков назначен на должность исполняющего обязанности руководителя департамента промышленности Воронежской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Указ о назначении Десятирикова подписал губернатор Александр Гусев. Как пояснили в облправительстве, Десятириков назначен на должность до согласования его кандидатуры в порядке, определенном соглашением между министерством промышленности и торговли Российской Федерации и правительством Воронежской области «О взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности».

Отметим, что на прошлой неделе стало известно об отставке с должности руководителя департамента промышленности Ивана Шкуматова. Александра Десятирикова, работавшего референтом бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, Александр Гусев ранее называл в числе потенциальных претендентов на должность.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволен врио главы департамента промышленности Воронежской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить