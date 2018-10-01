Поощрение воронежского замгубернатора – хитрость и пробел в законах: мнение

Воронеж, , 13:37 — REGNUM Единовременная выплата 224 тыс. рублей заместителю губернатора Воронежской области Юрию Агибалову — хитрость и умелое использование пробелов в законодательстве. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил политолог, директор Центра социально-политических технологий Владимир Инютин. По словам эксперта, недоумение вызвали не столько сумма или формальная законность и незаконность выплаты, сколько возвращение Юрия Агибалова на должность.

«Формально, судя по всему, это не является незаконным. Такая практика существует на самом деле. Но здесь дело не только в формальной законности или незаконности такого действия, и даже не в сумме. Дело в том, что эти выплаты означают какое-то вознаграждение за высокие успехи в работе, и они связаны с выходом государственного чиновника на пенсию. Это вознаграждение дается государственным служащим в соответствии с законодательством. Людям же был продемонстрирован механизм, когда фактически государственный чиновник остается на своем месте, не уходит на пенсию. И это в условиях, когда пенсионное законодательство для рядовых граждан становится все более сложным, так же, как и ситуация на рынке труда», — сказал Владимир Инютин.

По мнению политолога, такая ситуация — не совсем то поведение, которое ожидается людьми от государственных чиновников.

«С моей точки зрения, это некое использование пробелов в законодательстве. Есть хорошее выражение — «уходя — уходи»: государственный чиновник, получая такой бонус, должен уйти, это должен быть такой прощальный подарок государства, тем более что и пенсия там будет весьма и весьма неплохая. А здесь была проявлена хитрость, которую вряд ли рядовые избиратели ждут от руководителей области. Если бы Юрий Агибалов ушел, мы могли бы спорить о размерах, о том, что рядовым гражданам при выходе на пенсию такие выплаты не полагаются, но это уже вопрос другой, это не так серьезно и жестко воспринималось бы. А тут получилось использование пробелов в законодательстве и выглядит это не очень красиво», — считает собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что замгубернатора Юрий Агибалов получил единовременное денежное вознаграждение в размере 23 окладов, или почти 224 тыс. рублей. Как сообщили в правительстве региона, это случилось потому, что 15 сентября Агибалов был отправлен в отставку с поста врио заместителя губернатора, так как истекли полномочия врио губернатора Александра Гусева. В тот же день Гусев официально стал главой региона, Агибалов же позже был вновь назначен исполняющим обязанности вице-губернатора. Согласно региональным законам, чиновники, чьи полномочия истекли, имеют право на доплату к страховой пенсии по старости и вознаграждение в 23 оклада.

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