Зоя Емельянова, , 20:29 — REGNUM

Алексей Гордеев, как и предполагалось ранее, покинул пост губернатора Воронежской области — 25 декабря решением президента РФ Владимира Путина он был назначен на пост полномочного представителя президента РФ по Центральному федеральному округу. Но самым интересным в этой ситуации оказался не уход Гордеева, который, в общем-то, прогнозировался давно, а назначение на пост исполняющего обязанности губернатора Александра Гусева — до этого работавшего в должности мэра областного центра.

Подробности: Врио губернатора Воронежской области стал Александр Гусев

Конец эпохи

Алексей Гордеев проработал в Воронежской области почти девять лет. Он был назначен в 2009 году, причем несмотря на то, что до этого занимал пост министра сельского хозяйства РФ, его новую должность эксперты не стали расценивать как понижение. Тогда в Воронежской области говорили, что Гордеев сам попросил назначить его в регион.

Это подтвердил и сам Гордеев, заявив в феврале 2009 года:

«Я удовлетворен, что мои личные желания совпали с решением руководства страны. Уверен, что Воронежская область — один из самых перспективных регионов России. В случае моего утверждения Воронежской областной думой, главной задачей считал бы улучшение как экономической составляющей области, так и жизни почти 2,5 миллионов воронежцев».

Алексей Гордеев сменил в должности губернатора Воронежской области Владимира Кулакова — бывшего главу местного управления ФСБ, который руководил регионом два срока. Но запомнился губернатор не слишком многими достижениями: прежде всего, постоянными конфликтами с городской властью, многочисленными коррупционными скандалами. Именно в бытность Кулакова здания предприятий электронной промышленности — некогда гордости Воронежа — были перестроены в торговые центры. Проблемы наблюдались и в сельском хозяйстве, и это при том, что регион считается традиционно аграрным. Создание же областного агрохолдинга «Воронежинвест», в свое время преподносившееся как спасение для воронежских аграриев, и вовсе стало поводом к возбуждению уголовного дела против бывшего губернатора. Правда, в итоге уголовное преследование было прекращено, причиной стало истечение срока давности.

К 2009 году по валовому региональному продукту Воронежская область находилась на 64 месте в РФ. Среднемесячная заработная плата составляла 10 тысяч рублей (14,2 тыс. в среднем по РФ), по среднедушевому доходу Воронежская область — на 56 месте с 9 тыс. рублей. По уровню организации государственного управления регион находился на 63 месте.

Приход Гордеева в регион вначале действительно был воспринят крайне оптимистично. Оптимистичными выглядели и планы, которые заявил новый губернатор: например, в течение пяти лет (то есть к 2014 году) Воронежская область должна была войти в число 30 самых развитых российских регионов. В целом Алексей Гордеев заявлял о планах по улучшению социально-экономических показателей региона вдвое.

Планы Гордеев намеревался осуществить в течение двух сроков — о том, что он намерен проработать в регионе 10 лет, губернатор заявил с самого начала, и позже не раз подтверждал эти планы.

За девять лет

На новом посту Алексею Гордееву пришлось нелегко, по крайней мере, первое время. Прежде всего — из-за кадровых сложностей. «Москвичей», как ожидалось, новый губернатор в регион не привел, а пытался задействовать местных специалистов. Причем не стеснялся обращаться за помощью к крупным предприятиям, общественникам. Кстати, именно тогда, в апреле 2009 года, и был назначен сначала на пост зампреда правительства, затем на пост вице-губернатора Александр Гусев, до этого возглавлявший в течение двух лет одно из крупнейших воронежских предприятий — ОАО «Воронежсинтезкаучук». Особое внимание губернатор уделял районам области: каждую неделю он совершал поездки в один-два из них, давая таким образом понять, что развитие села для него — в приоритете.

Вообще же первые годы прошли в бесконечных ротациях в правительстве региона. Например, только в региональном департаменте здравоохранения в первое время сменились несколько руководителей — пока в 2012 не был назначен Владимир Ведринцев, который продержался до декабря 2015-го.

Ошибкой, по мнению наблюдателей, стало и увольнение с поста первого заместителя губернатора Александра Ганова в 2010 году. Летом того года Воронежская область оказалась в кольце пожаров, огонь подобрался к окраинам областного центра — горели дачи, дома, детские лагеря. Губернатор на тот момент находился в отпуске, и основной удар на себя принял Ганов, возглавивший штаб по ЧС до конца июля. А в августе 2010 года Александр Ганов ушел с поста.

В целом за небольшой отрезок времени воронежский губернатор сумел то, чего не сумел его бывший заместитель по Минсельхозу, тогда же назначенный губернатором в соседнюю Орловскую область Александр Козлов, а именно — показать местным элитам, кто в регионе главный. Возможно, ему в этом очень помогли и старые связи. С переводом Гордеева в Воронежскую область зачастили чиновники федерального уровня, регион начал получать существенные дотации.

В числе объектов, которые долгое время оставались либо долгостроями, либо лишь проектами при Кулакове, но были завершены при Гордееве, — реконструкция Чернавского моста, завершение реставрации здания Воронежского драмтеатра, модернизация воронежского аэропорта.

Запомнится воронежцам Алексей Гордеев и благодаря целому ряду масштабных культурных проектов. Самый крупный из них — ежегодный Платоновский фестиваль искусств, который буквально за несколько лет вошел в число самых крупных и престижных в стране. Его детский аналог — театральный фестиваль «Маршак» — пока только набирает обороты, но уже имеет ясные перспективы.

За девять лет работы Алексея Гордеева в Воронежской области экономика региона действительно сделала большой шаг вперед, и это при том, что последние три года для развития были не самыми благоприятными — по объективным причинам.

Сегодня Воронежская область входит в первую пятерку регионов РФ по темпам экономического развития. С 2012 года Воронежская область стабильно находится среди регионов-лидеров по объемам сельхозпроизводства. К 2014 году, когда в РФ были ограничены поставки импортного продовольствия в качестве контрсанкций, Воронежская область уже не только себя полностью обеспечивала мясной продукцией, но и поставляла в соседние регионы. В регионе были созданы мясной и молочный кластеры: за последние годы было возведено около 20 молочных комплексов, объем инвестиций в мясное скотоводство, по данным на конец 2016 года, превышал 15 млрд рублей.

На федеральном уровне

Алексей Гордеев, хоть и покинул федеральное министерство в 2009 году, и на посту губернатора Воронежской области активно критиковал и бывших коллег по правительству РФ, и руководство крупных компаний, за что его даже записали в ряды «губернаторской фронды».

Так, в апреле уже этого года Алексей Гордеев раскритиковал финансово-экономический блок российского правительства: по словам губернатора, действующая система госуправления не способна противостоять коррупционным явлениям.

«К сожалению, прошел год, а правительство РФ так и не предложило стратегию выхода страны из экономического кризиса», — заявил тогда, в частности, воронежский губернатор, добавив, что «регионам, и не только Воронежской области, весьма непросто поддерживать экономический рост».

Двумя годами раньше, в 2015-м, Гордеев обвинил правительство РФ в неисполнении в срок февральских поручений президента Владимира Путина, направленных на повышение экономической устойчивости регионов, заявив, что высказывает «консолидированное мнение губернаторов».

Летом 2014-го Гордеев призывал к глубокой модернизации вертикали власти, а еще раньше заявил журналистам, что в правительстве РФ регионами никто не занимается.

На тот же 2014-й пришелся и пик противостояния Алексея Гордеева с «РЖД», требовавшей возмещения выпадающих расходов от региона за работу пригородного электротранспорта. Тогда Алексей Гордеев заявил, что «РЖД», используя монопольное влияние, оказывает давление на регионы, и даже пригрозил созданием собственной региональной транспортной компании. Компания ответила главе региона через ведомственную газету «Гудок», где губернатора прямо обвинили в популизме. Впрочем, отношения между «РЖД» и Воронежской областью постепенно стали налаживаться: еще в феврале 2015 года, после того, как на проблему с электричками обратил внимание президент, глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин направил в адрес губернатора письмо с благодарностью за «принципиальную позицию». О собственной транспортной компании в правительстве области предпочли забыть.

Без скандалов, интриг и расследований

Безусловно, за время работы Алексея Гордеева на посту главы Воронежской области не обошлось и без скандалов. В числе наиболее крупных, например, задержание главы управления автодорог региона Александра Трубникова в мае 2013 года. Согласно материалам дела, чиновник получал «откаты» от компании-подрядчика за получение контрактов в размере около 5%. При обыске в его доме следователями было изъято еще 140 млн рублей, причем деньги в доме чиновника хранились в мешках и коробках — кадры оперативной съемки тогда буквально «взорвали сеть». В итоге осенью 2015 года суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7,5 лет колонии. Но год назад, в январе 2017-го, Трубников был освобожден — причиной стало состояние здоровья бывшего чиновника.

В 2015 году местные СМИ обсуждали так называемый «вертолетный» скандал (высокопоставленные чиновники были замечены в использовании вертолетов медицинской авиации). Но о нем вскоре забыли: в декабре того же года в Новохоперском районе в ночном пожаре погибли 23 воспитанника местного психоневрологического интерната. Было возбуждено уголовное дело, проверяющие нашли массу нарушений, в том числе и в других социальных учреждениях. Был принят целый ряд кадровых решений. Тогда глава МЧС Владимир Пучков возложил ответственность за трагедию в том числе и на чиновников, заявив, что за состояние соцучреждений должны отвечать лично главы регионов.

Однако, пожалуй, самым громким скандалом за период работы Алексея Гордеева в Воронежской области стала отставка председателя облизбиркома — по итогам проведения выборов в Госдуму. Тогда выяснилось, что местному отделению «Справедливой России» приписали четыре тысячи голосов избирателей — по двум округам на территории Приднестровья (они были прикреплены к Воронежской области). Владимир Селянин, в течение многих лет бессменно возглавлявший избирательную комиссию области, сначала наотрез отказался покидать пост. Однако после беседы с губернатором всё же ушел. Новым председателем избиркома стал бывший заместитель руководителя управления государственной службы и кадров — начальник отдела кадров правительства Воронежской области Сергей Канищев.

Перспективы — для нового врио и области

Слухи о том, что Алексей Гордеев всё же не доработает до конца своего второго срока, появлялись в последнее время регулярно, но только пару недель назад они обрели довольно конкретные очертания: источники называли и вероятную должность, и чуть ли не конкретную дату отставки. Под вопросом оставалась только кандидатура преемника — имя Александра Гусева прозвучало лишь за несколько часов до официального назначения.

Гусев — уроженец Московской области, но для Воронежа человек совсем не чужой. С 1985 года он работал на местном заводе синтетических каучуков, причем в 2007—2009 году уже в ранге генерального директора. В команду Гордеева перешел почти сразу после назначения его в Воронежскую область. Курировал промышленность сначала как глава департамента, затем стал вице-губернатором.

В 2013 году неожиданно именно Александр Гусев стал кандидатом на пост мэра Воронежа. Причем изначально поддержку областных властей получил совсем другой кандидат — Геннадий Чернушкин, местный бизнесмен, назначенный исполняющим обязанности главы города. Однако за два месяца до выборов Чернушкин отказался от участия в выборах: низкие рейтинги не смогло поднять даже его назначение и.о. мэра. В итоге в последний момент ставку сделали на Александра Гусева. Именно он и стал победителем, набрав большинство голосов — правда, при рекордно низкой явке в 20 с небольшим процентов.

Александр Гусев, баллотируясь на должность градоначальника, заявлял о грандиозных планах, которые касались решения самых насущных городских проблем. Это — дороги, состояние городского транспорта, финансовое положение МУПов, в частности, «Воронежтеплосети», строительство… Но сказать оказалось проще, чем сделать. «Воронежтеплосеть» и сегодня, спустя четыре года, находится в сложнейшем финансовом состоянии. Из плюсов — горячую воду горожанам за долги муниципального предприятия в этом году не отключали. Проблемным остался и городской транспорт: несмотря на то, что стоимость проезда в Воронеже остается одной из самых низких (17 рублей) в ЦФО, городским властям так и не удалось наладить его нормальную работу, льготы на проезд, в отличие от других городов, отсутствуют, как и возможность безналичной оплаты.

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Отдельный вопрос — ситуация со строительством в областном центре. В январе этого года Алексей Гордеев напрямую потребовал от Гусева навести порядок в строительном секторе, назвав происходящее в городе «архитектурным бандитизмом». Меры были приняты оперативно: буквально на следующий день был задержан главный архитектор Воронежа (по подозрению в получении взятки), в течение двух месяцев сменился весь кадровый костяк в строительном блоке администрации города, а выдачу разрешений на строительство Александр Гусев и вовсе взял под личный контроль.

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Работа коммунального блока администрации города также привела в феврале-марте к отставкам и даже уголовным делам — после того, как больше десятка прохожих пострадали от рухнувших на них сосулек и снежных глыб. Причем значительная часть ЧП произошла не на окраине, а в центре города. В этом году ситуацию пока спасает теплая зима — но в конце ноября, когда с крыш после первых снегопадов и оттепели начал обильно сходить снег, горожане почувствовали: ничего не изменилось.

Острой остается для Воронежа и проблема со сносом аварийного жилья — в рамках муниципальной программы, которая действует с 2010 года: речь идет о сносе домов постройки конца 1940-х — начала 1950-х, и строительстве на их месте новых. Предполагалось, что программа будет реализовываться преимущественно за счет застройщиков, однако они большого интереса не проявили. Сложности возникли не только с расселением, но и со сносом уже пустых домов: денег в бюджете не хватало, так что на некоторое время про них забыли. И пустые кварталы стали прибежищем для бомжей и наркоманов. Только в этом году расселенные дома горели больше десятка раз. Новый план мэрии — снести их до конца 2018 года, новым участкам «дать новую жизнь».

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Интересно, что кандидатура Александра Гусева в качестве губернатора Воронежской области вызвала сильные сомнения у многих из опрошенных ИА REGNUM экспертов. Местные политологи практически в один голос заявили: Гусев — фигура «промежуточная», место готовят для более сильного кандидата.

«Абсолютно неудивительным является назначение Гусева как фигуры, которая позволила бы избраться более сильным кандидатам. А как промежуточная фигура для временной передачи власти, который ни на что особенно не претендует, он тоже подходит вполне, это во многом разумное объяснение. С моей точки зрения, вторичной пролонгации на этой должности Гусева ожидать не приходится», — такое мнение высказал доктор политических наук, профессор Воронежского государственного университета Александр Слинько.

«Гусев — мэр, бывший заместитель губернатора, но всем известно, что его рейтинг в городе, мягко говоря, невысок. Сказать, что население довольно деятельностью мера — это сильно слукавить. Деятельностью губернатора были прочно довольны. Мэр этим похвастаться не может. Поэтому какой дальше произойдет размен, кто и куда будет переназначен, сказать сложно. Но однозначно, Гусев — лишь временно исполняет обязанность», — вторит коллеге доктор политических наук, профессор Воронежского государственного университета Александра Глухова.

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В числе потенциальных кандидатов на пост губернатора называют уже, например, вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина. Воронеж для него не чужой — в свое время Рогозин избирался в Госдуму именно от Воронежской области. В ранге зампреда правительства также бывает нередко, поскольку курирует ВПК и космическую промышленность. Последний официальный визит, кстати, состоялся совсем недавно — чуть больше двух месяцев назад, когда лично приехал представить коллективу КБХА нового исполнительного директора. Впрочем, для самого Рогозина возвращение в Воронежскую область станет, скорее, понижением.