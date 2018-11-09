Сын лишившейся ног пенсионерки потребовал с воронежских хирургов 5 млн руб

Воронеж, , 15:44 — REGNUM В истории с 89-летней женщиной, которая была прооперирована в воронежской больнице № 3, появились новые подробности. В полицию поступило очередное заявление с жалобой, однако на этот раз не от родственников пенсионерки, а от главного врача медучреждения. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Воронежской области.

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«8 ноября главный врач БУЗ ВО «ВГКБ № 3» Сергей Шамсутдинов обратился в правоохранительные органы в связи с противоправными действиями младшего сына пациентки», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как следует из документа, мужчина потребовал от медиков выплатить в его пользу 5 млн рублей. Кроме того, как утверждает главврач, он похитил часть медицинской документации из медкарты его матери.

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Как сообщало ИА REGNUM, сын 89-летней пациентки пожаловался в правоохранительные органы на действия врачей, которые 4 ноября провели женщине операцию по ампутации ноги в БУЗ Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница № 3». Утверждалось, что пенсионерке по ошибке ампутировали здоровую ногу. Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело.

Проверку провели и в региональном департаменте здравоохранения. В ведомстве заявили, что «тактика лечения, избранная хирургами БУЗ ВО «ВГКБ № 3», соответствовала ситуации и спасла пациентке жизнь». Кроме того, сообщалось, что старший сын пациентки сделал официальное заявление, в котором опроверг информацию о своих претензиях по поводу оказания медицинской помощи его матери.

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