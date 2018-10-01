Миллиардер Юрченко покинет пост замгубернатора Воронежской области

Воронеж, , 17:40 — REGNUM Врио заместителя губернатора Воронежской области Евгений Юрченко не войдет в новый состав правительства региона. Об этом сегодня, 1 октября, журналистам сообщил губернатор Александр Гусев.

Александр Гусев отметил, что при назначении Юрченко своим замом руководствовался тем, что он успешный человек, любящий Воронежскую область и имеющий возможность привести в регион крупных инвесторов. Однако у Юрченко при смене работы в бизнесе на госслужбу возникли сложности, из-за которых он и покинет пост.

«Он до конца не осознал актуальные текущие и стратегические задачи. Он не смог понять главное, на чем нужно сосредоточить внимание, какие распоряжения давать, какие совещания проводить, как контролировать деятельность подведомственных учреждений государственной власти», — отметил Гусев, добавив, что и значительных инвестиций от работы Юрченко регион не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Воронежа Евгений Юрченко был назначен на пост врио заместителя губернатора Воронежской области в марте этого года. В 2009—2010 годах являлся гендиректором государственного холдинга ОАО «Связьинвест», был председателем совета директоров и членом совета директоров в дочерних компаниях холдинга. В 2010 году возглавил совет директоров «Ростелеком». С 2011 года возглавляет им же созданный инвестиционный фонд имени Попова. В 2016 году вошел в совет директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» («ОАК»), а в 2017 году — возглавил комитет по аудиту ОАК. Отметим, что Юрченко входил в список российских миллиардеров по версии Forbes.