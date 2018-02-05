«Мечтал стать летчиком»: каким был погибший в Сирии Роман Филипов

Воронеж, , 14:06 — REGNUM Погибший в Сирии военный летчик майор Роман Филипов родился и окончил школу в Воронеже — эту информацию ИА REGNUM подтвердили в школе №85, в которой и учился будущий герой.

Как рассказала ИА REGNUM директор школы Галина Клепикова, Роман Филиппов родился 13 августа 1984 года. В 1991 году поступил на учебу в школу №85, в 2001 году ее закончил .

«Учился он в основном на четыре и пять, большинство пятерок, жил рядом со школой. Учителя отзываются о нем только хорошо: подтянутый, скромный, голубоглазый, светленький, опрятный. Мальчик увлекался спортом, учился хорошо. Мечтал быть летчиком», — рассказала Галина Клепикова, добавив, что родители Романа и сегодня живут в Воронеже.

«Мы планируем провести уроки Мужества в школе и выйти с предложением об установке, возможно, мемориальной доски Роману», — добавила Галина Клепикова.

В мэрии Воронежа ИА REGNUM сообщили, что решение об увековечивании памяти Романа Филипова может быть принято позднее.

Также пока непонятно, где пройдут похороны летчика: с высокой долей вероятности похоронен он будет именно в Воронеже — здесь живут его родные, но пока никакой конкретной информации об этом ни в пресс-службе администрации города, ни в пресс-службе администрации области, ни в областном военном комиссариате нет.

Как сообщало ИА REGNUM, о крушении в Сирии российского военного самолета Су-25 стало известно 3 февраля. Гибель летчика подтвердили представители Минобороны РФ, указав, что пилот смог катапультироваться, но погиб в ходе боя с боевиками.

Ранее появлялась информация, что Филипов является уроженцем Приморья, однако теперь выяснилось, что родился он в Воронеже. Известно также, что Филипов окончил Армавирский центр Краснодарского высшего военного авиационного училища, как и его отец Николай, который также был военным летчиком.

Добавим, что в Сирии в 2016 году, также при выполнении боевого задания, погиб другой воронежец — связист Антон Ерыгин. Он похоронен под Воронежем.

Об этом: В Воронеже открыта мемориальная доска сержанту Антону Ерыгину

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