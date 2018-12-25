События, герои и ожидания: в Воронеже подводят итоги 2018 года

Воронеж, , 16:15 — REGNUM Воронежцы ждут лучшего для себя в 2019 году, а уходящий 2018 год считают хуже предыдущего как для себя, так и для страны. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного воронежским Институтом общественного мнения «Квалитас», сообщает ИА REGNUM. Опрос проводился с 3 по 10 декабря 2018 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 600 человек, выборка репрезентативна для населения Воронежа старше 18 лет по полу и возрасту.

Почти половина участников опроса — 46% — уверены, что уходящий 2018 год для России в целом был таким же, как и 2017-й. Около 13% опрошенных считают, что 2018 год оказался лучше своего предшественника, а вот 39% уверены: 2018 год был хуже 2017-го. Больше всего пессимистов среди людей от 50 до 59 лет, а также среди воронежцев с высшим образованием. При этом по мере возрастания доходов опрашиваемых позитивное отношение увеличивается с 7 до 39%, а чем ниже уровень доходов, тем чаще отрицательные оценки 2018 года. При этом, отмечают специалисты «Квалитаса», позитивные оценки над негативными преобладали в 2011—2013 годах, с 2014-го ситуация изменилась в обратную сторону. В 2017 году социологи вновь отмечали позитивный настрой респондентов, но в 2018 году негатив (39%) в три раза перевесил позитив (13%).

Индивидуальные оценки 2018 года оказались также в большей степени негативными. Менее удачным, чем 2017-й, уходящий год сочли 36,1% участников опроса, самый негативный взгляд продемонстрировали респонденты в возрасте 50−59 лет — неудачным 2018 год стал для 48% из них. Лучше 2017-го уходящий год оказался для 26,7% участников опроса. Самым счастливым 2018 год стал для молодых людей от 18 до 29 лет — более удачным по сравнению с предыдущим его назвали более 47% респондентов. Не хуже и не лучше прошлого года 2018 год стал также для 36% горожан.

Более оптимистично воронежцы оценили перспективы 2019 года для России в целом: по мнению почти 32% участников опроса, новый год окажется лучше старого, 37,7% считают, что будущий год принесет России больше проблем, чем год уходящий, 23,3% респондентов уверены, что год будет таким же. Что касается личных оценок, то 45% участников опроса очень надеются на то, что 2019 год станет лучше 2018-го, причем среди студентов эти ожидания достигают 79%. 28,7% считают, что год будет таким же, как предыдущий, 18% и от 2019 года не ждут ничего хорошего.

В рамках опроса воронежцев также попросили назвать главные позитивные и негативные события уходящего года — в стране и в личной жизни. Среди событий политического характера респонденты отметили строительство Крымского моста (36 человек), выборы президентом РФ Владимира Путина (12 человек). В числе городских событий больше всего воронежцев порадовало открытие обновленной Советской площади, а также благоустройство города, ремонт дорог, выборы губернатора, внимание к экологическим проблемам, стабилизацию цен на мясо. 20 участников опроса назвали главным событием в мире спорта проведение чемпионата мира по футболу. Но большинство, 39%, рассказывали о событиях в личной жизни: рождения сына, дочери, внуков, второго ребенка или беременность, успехи родных, изменения в работе, решение квартирного вопроса, отпуск. Трое из опрошенных назвали главным позитивным событием получение российского гражданства. 26 участников опроса сообщили, что счастливы, потому что любят.

Если среди позитивных новостей воронежцы чаще называли события личной жизни, то среди негативных превалируют события из политической и общественной жизни. 17% участников опроса посетовали на неудавшуюся личную жизнь. 114 участников опроса в числе расстроивших их событий назвали увеличение пенсионного возраста. Переживают горожане и из-за событий на Украине, а также давления на Россию, обострения отношений с Западом. В числе главных негативных событий года упоминалось наводнение в Сочи, трагедия в Кемерово. 12 человек расстроились из-за введения платных парковок. Среди личных огорчений — потеря близких, болезни, проблемы на работе.

По традиции «Квалитас» попросил воронежцев назвать «героя года» на уровне страны и региона. Вопросы задавались в открытой форме — воронежцы сами называли фамилии. И уже 20-й год подряд большинство участников опроса, говоря о том, кто оказал самое сильное положительное влияние на то, что происходило в России в 2018 году, называет фамилию Владимира Путина. На втором месте, с громадным отрывом, — Сергей Лавров.

На уровне региона «человеком года» для воронежцев стал бывший губернатор, а ныне вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев. Он покинул пост главы региона год назад, в конце 2017 года, но, как следует из результатов опроса, остался в сердцах воронежцев: ему свои голоса отдали 13% опрошенных. В 2017 году показатель был несколько больше — 25%. Зато уровень доверия к действующему губернатору Александру Гусеву, до этого работавшему мэром Воронежа, резко вырос: он занял второе место в рейтинге, получив поддержку 7,7% респондентов. По итогам 2017 года Гусев находился на четвертом месте с 0,8%. На третьем месте по итогам 2018 года — депутат Госдумы Сергей Чижов, на четвертом — глава Воронежа Вадим Кстенин. Кроме того, в числе ярких персон воронежцы называли театрального режиссера Михаила Бычкова, журналиста Льва Кройчика, юриста Татьяну Зражевскую — всего около 50 фамилий.

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