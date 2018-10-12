Воронежцы в гневе: жители сломали 170 знаков платной парковки

Воронеж, , 10:51 — REGNUM 170 знаков платной парковки сломано в центральной части Воронежа за два месяца. Такие данные привел на пресс-конференции 11 октября руководитель проектов ООО «Городские парковки» Сергей Мамыкин.

По словам Мамыкина, таким образом недовольные горожане выражают свой протест. Он также сообщил, что некие граждане пытались сломать четыре паркомата, однако сделать это им не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в центре Воронежа заработала зона платной парковки. Всего платными стали шесть тысяч мест, плата взимается по будням с 08:00 до 20:00, стоимость часа парковки — 40 рублей. Пока платные парковки действуют в тестовом режиме. Штрафы за неоплаченную парковку начнут выписывать с 16 октября.

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