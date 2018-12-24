Воронежский губернатор о «23 окладах» своего зама: «Это была ошибка»

Воронеж, , 20:23 — REGNUM Управленческой ошибкой назвал губернатор Воронежской области Александр Гусев ситуацию с увольнением и выплатой 23 вознаграждений бывшего вице-губернатора Юрия Агибалова. Ситуацию глава региона вновь прокомментировал на пресс-конференции по итогам года 24 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

«История с Агибаловым — управленческая ошибка двух людей, его и моя. Обиды не осталось, но переживания были», — сказал Гусев.

Говоря о сделанных выводах, глава региона отметил: данная ситуация дала ему возможность «принимать решения полностью самостоятельно, прежде всего в кадровых вопросах».

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился в конце сентября. В телеграм-канале «Незыгарь», а затем и в СМИ появилась информация о выплатах вице-губернатору Юрию Агибалову в связи с выходом на пенсию. При этом, как сообщалось, после увольнения Агибалов был переназначен на ту же должность. Как сообщил 1 октября, комментируя ситуацию журналистам, губернатор Александр Гусев, речь шла о выплате 23 единовременных вознаграждений в 11 тыс. рублей, всего 223 тыс. Что касается переназначения, то, по словам Гусева, решение временное, до 8 октября. В этот день Агибалов действительно был уволен из правительства региона.

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