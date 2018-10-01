Наша ошибка: воронежский губернатор прокомментировал скандал с выплатами

Воронеж, , 16:58 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал ситуацию вокруг с выплатами его заместителю Юрию Агибалову 1 октября на встрече с журналистами, передает корреспондент ИА REGNUM.

«14 октября Юрий Владимирович (Агибалов — ИА REGNUM ) обратился ко мне с просьбой освободить его от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий. Ему в соответствии с законодательством были произведены соответствующие начисления и последующие выплаты 15 числа. 17 сентября Юрий Владимирович, как все, кто входит в состав правительства, были переназначены», — пояснил Александр Гусев, подчеркнув, что Агибалов был переназначен только до формирования нового состава правительства, так как на аппарат легла большая нагрузка по оформлению документов.

«С точки зрения закона, все начисления были произведены абсолютно правильно. Региональное законодательство абсолютно четко регламентирует: 23 единовременные денежные выплаты. Единовременная денежная выплата сегодня составляет 11 тыс., от этой цифры производится расчет заработной платы, но это не оклад. Система достаточно сложная, которая учитывает и статус, и объем работы. Возможно, он правильный, но, с точки зрения простого человека, кажется непонятным», — добавил губернатор.

Глава региона отметил, что правильнее было бы произвести выплаты после указа о переназначении.

«И, возможно, в этом наша ошибка. Однако в этом случае речь шла бы о повторном увольнении», — пояснил Гусев, подчеркнув, что законность выплат сомнений не вызывает.

Александр Гусев затруднился назвать цифру, сколько чиновников воспользовались такой выплатой, но отметил, что посчитать легко: закон работает с 2005 года. На эти выплаты право имеют чиновники с определенным стажем, в случае с Юрием Владимировичем стаж составил более 28 лет.

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