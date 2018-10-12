Мэрия Воронежа пытается пересадить автомобилистов в маршрутки

Воронеж, , 13:08 — REGNUM Власти Воронежа не теряют надежды пересадить жителей на общественный транспорт — 11 октября мэрия распространила сообщение об увеличении числа автобусов на маршрутах, следующих в центральную часть города. Речь идет о работе транспорта в часы пик. Решение связано с окончанием тестового периода по внедрению платных парковок: таким образом власти рассчитывают, что часть горожан откажется от постоянного использования личного транспорта в пользу общественного, что, в свою очередь, должно снизить плотность движения в центре города.

По данным администрации города, на маршрутах №№ 1кв, 1кс, 3, 5, 9ка, 9кс, 20, 20м, 23к, 25а, 27, 33к, 37а, 41, 50, 52, 58в, 64, 69 т, 70а, 70м, 77к, 80, 88, 88а, 90, 104 и других количество машин увеличат на одну-три единицы. На пять единиц вырастет число автобусов маршрута № 60б, путь следования которого проходит по улицам Кольцовской и Плехановской, где предусмотрены места под платную парковку, а также от двух до пяти единиц на маршрутах №№ 1кв, 1кс, 37а, 113, 113кт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в центре Воронежа заработали платные парковки. Час парковки автомобиля в центре города в рабочее время в будний день теперь стоит 40 рублей. Пока действует тестовый режим работы парковок — тех автомобилистов, кто не оплатил парковку, не штрафуют. Однако с 16 октября этот период завершится. Между тем, жители в соцсетях жалуются на сложности с оплатой парковки. Выяснилось, например, что далеко не все паркоматы принимают наличные. Сложности возникают и с попыткой оплаты через интернет. Выражают свое недовольство граждане и менее цивилизованным способом — представитель оператора платных парковок сообщил о 170 сломанных знаках.

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