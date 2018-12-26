Общественный транспорт Воронежа ожидает реформа

Воронеж, , 12:26 — REGNUM Власти Воронежа планируют провести реформирование системы общественного транспорта. В результате общественный транспорт обещают вывести на «новый качественный уровень», правда, и стоимость проезда значительно вырастет. О планах сообщил 26 декабря в рамках отчета о реализации программы по развитию Воронежа с 2018 года в городской думе глава Воронежа Вадим Кстенин.

«К 2020 году мы должны раз и навсегда принять ряд выверенных и продуманных решений, которые приведут к кардинальным изменениям качества пассажирских перевозок», — заявил глава города в ходе своего выступления.

В числе мер, которые планируется реализовать в рамках реформы, мэр назвал, например, пересмотр маршрутной сети с минимизацией дублирования, создание выделенных полос для пассажирского транспорта и максимальный отказ от автобусов средней и малой вместимости на маршрутах, которые следуют по магистральным улицам города. Здесь власти рассчитывают на помощь специалистов — с РосдорНИИ заключен контракт на научно-исследовательскую работу «Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания». Систему единого транспортного приложения для оплаты проезда обещают полностью внедрить в 2020 году, доработают и систему «Умного транспорта». Муниципальные и областные власти также выступают за развитие муниципального транспорта — к 2020 году доля МУП «Пассажиртранса» на рынке должна увеличиться, предприятию обещают новые автобусы.

«Новые условия — это новый качественный уровень, а за улучшение сервиса надо платить, как бы это ни звучало. Повышение цены за проезд неизбежно. И тут на нас с вами лежит ответственность за принятие решения — сделать это плавно с 2019 года, но при этом население сильных улучшений сразу не почувствует, либо показать сразу новую систему в 2020 году, но тогда стоимость проезда увеличится по сравнению с сегодняшним уровнем значительно», — сказал глава города, добавив, что и введение дифференцированного тарифа тоже неизбежно.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос увеличения стоимости проезда в общественном транспорте Воронежа поднимался и во время итоговой пресс-конференции губернатора Александра Гусева 24 декабря. Тогда он сказал, что, хотя тариф на проезд невысокий, менять его на данный момент смысла не имеет, поскольку аппетиты перевозчиков сегодня превалируют над стремлением менять подвижной состав.

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