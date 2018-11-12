Врачи невиновны: за воронежских хирургов вступился Леонид Рошаль

Москва, , 15:21 — REGNUM «Здоровых ног» у 89-летней женщины, которой в воронежской больнице провели ампутацию обеих конечностей, не было. Так прокомментировал громкий скандал, разразившийся в Воронеже, президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с 2015 года, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. За воронежских медиков, которые после проведения операции оказались под огромным давлением со стороны общественности и СМИ, вступился союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата». Организация настаивает на том, что врачи невиновны, операция была выполнена профессионально.

«НМП считает, что все причастные к распространению информации, порочащей честь и достоинство врачебного сообщества — следователи, давшие некорректный материал на сайте, журналисты, его распространившие — должны отвечать по закону за распространение недостоверной информации. Медицинское сообщество призывает к тому, чтобы до выяснения всех обстоятельств медицинских дел журналисты и следователи были аккуратны в своих оценках», — говорится в заявлении, распространенном 12 ноября.

Ситуацию прокомментировал известный хирург, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Здоровых ног у больной не было. Кроме гангрены в области правой стопы, у больной было поражение левой голени, угрожаемое жизни пациентки. Ей уже до этого была произведена операция на левой голени. При поступлении она жаловалась на боли в левой голени и было получено информирование согласие на операцию слева, что и было сделано врачами», — отметил врач.

Одного из сыновей пациентки, который и обратился в правоохранительные органы, представители НПМ заподозрили в «меркантильных целях».

«Во-первых, он потребовал выплатить ему пять миллионов рублей, во-вторых, вырвал из истории болезни подписанное им информированное согласие на операцию на левой голени. Кроме того, с младшим сыном пациентки категорически не согласен ее старший сын, который благодарит врачей за успешно проведенную операцию. Операцию больная перенесла хорошо и сейчас пациентка находится в удовлетворительном состоянии», — заявили представители «Национальной медицинской палаты».

Недоумение у медиков вызвала позиция следственного комитета, в частности, заявление о том, что «после завершения операции сын обнаружил, что в результате хирургического вмешательства женщине ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра», а также реакция средств массовой информации: «в течение двух дней в федеральных и региональных СМИ появились около 200 публикаций».

"Созданная атмосфера недоверия и в какой-то степени ненависти к врачебному сообществу стали основой тому, что многие поверили в то, что больной удалили здоровую ногу. Огромную неблаговидную роль, к сожалению сегодня играют и отдельные представители юридического сообщества, которые увидели в этой проблеме хороший повод к зарабатыванию денег», — отметил Рошаль, добавив, что «подобные неадекватные ситуации приведут только к исход врачей из профессии».

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что в одной из воронежских больниц при проведении операции по ампутации ноги пожилой женщине якобы удалили здоровую ногу, появилась сначала в ряде местных СМИ, со ссылкой на сына пострадавшей. СКР начал проверку, а 8 ноября сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. В самой больнице тогда же сообщили, что никакой ошибки нет: пациентке требовалась ампутация обеих ног, и в виду преклонного возраста было решено провести операцию в два этапа. Облздрав, проведший собственное расследование, также пришел к выводу, что врачи действовали профессионально и никакой ошибки не допустили. В то же время стало известно, что один из сыновей пациентки требовал от главврача больницы 5 млн рублей, а из истории болезни женщины исчезла часть информации.

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