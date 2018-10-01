Эксперт о выплатах чиновникам-пенсионерам: Законно, но неэтично

Воронеж, , 16:33 — REGNUM Выплата 23-х единовременных денежных вознаграждений заместителю губернатора Воронежской области Юрию Агибалову, который вышел в отставку, а затем снова был назначен на прежнюю должность, не противоречит законам, но спорно с моральной точки зрения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала доктор политических наук, заведующая кафедрой социологии и политологии Воронежского государственного университета Александра Глухова.

«Губернатор объясняет это тем, что закон не нарушен. С формально-правовой точки зрения все правильно: человек увольняется, получает выходное пособие, положенное госслужащему, а затем его заново принимают на работу», — пояснила Александра Глухова.

Напомним, Юрий Агибалов 15 сентября ушёл с поста врио заместителя губернатора, так как истекли полномочия врио губернатора Александра Гусева. Вице-губернатору были начислены установленная законодательством доплата к страховой пенсии по старости и 23 единовременных денежных вознаграждения — всего 223,892 тыс. рублей. Также 15 сентября Гусев официально стал главой региона. Через некоторое время Агибалов снова был назначен исполняющим обязанности вице-губернатора — правда, только до 8 октября.

«Здесь моральная сторона дела очень уязвима. В городе средняя зарплата весьма далека от 23-х окладов, и пенсия от этого очень далека. Ситуация, когда получить пособие и трудоустроиться снова на ту же должность, — честно, я эту комбинацию не поняла. Мне кажется, что это не самое удачное начало для деятельности губернатора Александра Викторовича Гусева, и вряд ли это Юрию Владимировичу (Агибалову — прим. ИА REGNUM ) прибавит популярности, как бы законно это ни выглядело с формальной точки зрения», — считает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 25 декабря 2017 года, после отставки Алексея Гордеева, Александр Гусев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области. Досрочные выборы главы региона, в которых Гусев победил с результатом 72,52%, состоялись в единый день голосования 9 сентября. 15 сентября в правительстве региона в рамках внеочередного заседания Воронежской областной думы Александр Гусев официально вступил в должность губернатора.

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