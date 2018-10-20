Никогда такого не было, и вот опять: на этой неделе россиян таки настигла хорошая новость. И принес ее министр труда Максим Топилин, который рассказал, что в этом году у россиян — беспрецедентный рост зарплат. Они (зарплаты, не россияне) выросли практически на 11%. Такой небывалый успех Топилин связал с тем, что «в начале года все указы были выполнены» (имеются в виду президентские указы) и что МРОТ был установлен на уровне прожиточного минимума. Кстати, граждан с доходами ниже этого минимума, сообщил Топилин, тоже стало меньше — с 21,1 млн до 20 млн человек. Иными словами, седьмая часть страны, которая претендует на ведущие позиции на мировой арене, попросту голодает — но и тут Топилин ухитрился усмотреть позитив в абсолютных цифрах. Среди множества комментариев на эти заявления министра своей исчерпывающей метафоричностью привлек вот этот, из Якутии, из соцсетей:

Иван Шилов ИА REGNUM «Плюк — чатланская планета»

«Иногда так хочется попасть в ту Россию, о которой так победно рапортуют чинуши, туда, где мы живём до 100 лет без болячек, где у нас высокие зарплаты, которые ещё и растут беспрецедентными темпами, когда и на 3,5 тыс. рублей можно прожить припеваючи, и где нас уважает весь мир… Но легче, наверное, в Нарнию попасть».

В Госдуме приняли в третьем чтении закон, который дает возможность депутатам добровольно отказаться от пенсионных надбавок, причем единоросс Сергей Вострецов заявил, что «закон позволяет не тянуть с государства эти копейки». Кстати, это тот самый Вострецов, который на 1 млн подписей против пенсионной реформы, переданных в администрацию президента, разразился гневной тирадой, что «у нас 140 млн человек. И все эти 140 млн не хотят повышения пенсионного возраста», от реформы «кто-то выигрывает, кто-то проигрывает», и вообще все недовольные реформой — потенциальные майданщики. Неудивительно, что для чиновника, легко, как говорит молодежь, «забивающего болт» на 140 млн человек — ведь «кто-то» из них точно выиграет от реформы! — и депутатская надбавка — «копейки». С ним даже думский спикер Вячеслав Володин поспорил — мол, это не копейки, «средняя пенсия по стране порядка 14 тыс., средняя военная пенсия — немногим более 20 тыс. Та надбавка, которую получает депутат после 65 лет и после оставления соответственно уже занимаемой должности, все-таки выше, чем средняя пенсия по стране и средняя военная пенсия».

Цитата из х/ф «Кин-дза-дза!». Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР «Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража?»

О бензине. По словам министра финансов Антона Силуанова, правительство не ждет скачков цен на топливо в 2019 году. В проекте федерального бюджета заложен рост акцизов на бензин с 2019 года.

«Действительно, мы в следующем году с января увеличиваем акцизы, которые со второй половины 2018 года были понижены как экстренная мера реагирования на более высокие цены на нефть на мировом рынке», — объяснил Силуанов.

По мнению Счетной палаты, этот рост акцизов приведет к увеличению цен на бензин. Но Силуанов подчеркивает, что нефтеперерабатывающие компании получат дополнительный ресурс, и потому цены не вырастут. Настораживает, что у властей РФ явно нет единого понимания ситуации, когда в Счетной палате прогнозируют одно, а в Минфине — другое. Да и руководитель департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов заявил, что «искренне верит, что ситуация с внутренними ценами будет стабилизирована и какого-то экстраординарного роста выше инфляции не произойдёт ни до конца этого года, ни в следующем году». Вера как основание экономики — это прекрасно, особенно когда основной удар приходится не по своему карману. Вот, например, говорят, «бензиновый бунт» уже назревает в Забайкалье, где цена бензина и дизтоплива на АЗС превысила психологическую отметку в 50 рублей за литр. Тут, кстати, тоже лучше всего высказались в соцсетях:

«Сегодня повысилась цена на топливо. Завтра повысится цена на топливо в связи со вчерашним повышением цены на топливо. Послезавтра повысят цены на продукты питания. Через неделю, чтобы якобы успокоить народ, повысят МРОТ на 117 рублей. МРОТ повысят, а работников переведут на 0,5 ставки — типа работы нет. А думаете, для чего МРОТ повышается? Чтобы люди жить лучше стали? МРОТ повышают, чтобы предприниматели больше платили налог в государство».

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены растут

В Красноярске стоимость дизельного топлива тоже перевалила за 50 рублей, а с августа оптовые цены на бензин в зависимости от марки выросли от 8,12% до 16,74%.

Бывший министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин считает, что рост цен на топливо после повышения акцизов с 1 января 2019 года превысит 20%, и не только из-за действий властей, но и из-за интереса нефтяных компаний продавать товар на экспорт. И вообще:

«Мне кажутся не совсем здоровыми с медицинской точки зрения действия правительства России по повышению акцизов на топливо с одновременной декларируемой борьбой с инфляцией, с падением доходов населения, — отметил Берёзкин. — Этот шаг направлен однозначно на изъятие средств населения в пользу крупного капитала, испытывающего недостаток средств на «черную икру» в условиях международных санкций».

По мнению депутата Законодательного собрания Оренбургской области Владимира Фролова («Справедливая Россия»), с ростом ещё и НДС на 2% с 1 января 2019 года темп роста цены на бензин будет ещё больше.Притом что с 1 января правительство РФ планирует увеличить акцизы на 30%.

«Всё это неминуемо скажется на людях, которые будут вынуждены покупать дорогой бензин. Многие ограничат свои поездки и будут «благодарить» нынешнее правительство за повышение новых цен. Конечно, цены на товары и услуги неминуемо возрастут на 20−30%, что сделает большинство людей ещё беднее».

По данным Росстата, с 15 по 21 октября 2018 года увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в 45 российских столицах. Более всего цены на него выросли в Чите — на 3,0%, Ханты-Мансийске — на 1,8%, Кызыле и Благовещенске — на 1,7%.

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Цитата из х/ф «Кин-дза-дза!». Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР «Клади КЦ — получишь гравицапу»

Госдума вводит налогообложение для самозанятых: пакет законопроектов о проведении в РФ эксперимента по налогообложению самозанятых принят в первом чтении. В качестве таковых предлагается понимать граждан, которые работают «на себя», не имеют работодателя и наемных работников, но получают доход от своей трудовой деятельности, которая не оформлена официально. При этом их доход должен оставаться в пределах 2,4 млн рублей в год, или в пределах 200 тыс. рублей в месяц. Авторы законопроекта предлагают обложить таких граждан налогом. Так, если они будут продавать товары или оказывать услуги другим гражданам, то со своего дохода должны будут уплатить 4%, если для компаний — то 6%. За удержание налога с фискального чека самозанятому грозит штраф в 20% от суммы дохода, с которого он не уплатил налог. Если же гражданин повторяет такое правонарушение, то размер штрафа повышается до 100% от суммы полученного дохода, с которого налог был удержан. Нужно особо отметить, что речь идет не о тех самозанятых, которые не зарегистрировались в качестве таковых, а именно об уже зарегистрированных. В случае принятия закона новые нормы вступят в силу на 10 лет с 1 января 2019 года. Новый механизм налогообложения, заложенный в пакет законопроектов, будет удобен гражданам и даст им возможность выйти из тени, — об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»):

«Механизм, который заложен сегодня в законе, психологически комфортен тем людям, которые могут этим законом воспользоваться», — отметил Макаров.

Психологический комфорт обеспечивается специальным мобильным приложением, с которым можно будет регистрироваться и платить налоги без визита в налоговую. Кто не «выйдет из тени» — рискует, как и сейчас, быть привлеченным к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса — занятие незаконной предпринимательской деятельностью и неуплата налогов. Также депутат предупредил всех самозанятых, чтобы они не сомневались: всех их видно, и кто сколько получает, тоже видно, будь то речь о вождении такси или сдаче квартир в аренду.

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24 и 25 октября в Краснодарском крае прошли сильные дожди. Стихия затронула Туапсинский и Апшеронский районы, а также город Сочи. Сотни жилых домов подтоплены. Размыты участки автомобильных дорог и железнодорожные пути. Задержан 31 поезд. Число погибших достигло уже шести человек.

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На этой неделе прошла информация, что новая стратегия Министерства транспорта предполагает введение «динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков». По мнению эксперта движения «Город и транспорт» Владимира Валдина, пассажиров общественного транспорта могут заинтересовать гибкие тарифы и снижение цены каждой поездки при увеличении продолжительности действия билета, но введение специального тарифа для часа пик — странная идея:

«Когда чиновники предлагают повышать цену в час пик, чтобы люди ездили в другое время, это свидетельствует о том, что законы разрабатывают люди, которые ездят в служебных машинах и ничего о реальной ситуации не знают. Пассажиры будут ездить не когда дешевле, а когда им нужно».

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В России могут запретить побуждающую детей к насилию информацию, перечень деяний расширен «с учетом новых вызовов и угроз в современном обществе». Так, в законы предлагается добавить уточнения, запретив также информацию, «склоняющую или иным способом побуждающую» детей к причинению вреда «жизни и (или) здоровью иных лиц». В настоящее время закон запрещает распространение информации, которая побуждает детей к причинению вреда своему здоровью или самоубийству. В расширении перечня запрещённой к распространению информации, побуждающей детей к причинению вреда своему здоровью или самоубийству, нет ничего плохого, но могут возникнуть проблемы в интерпретации, считает кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков. По его словам, главное, чтобы законодатели под действием эмоций от керченской трагедии не перегнули палку: ведь «Способов сделать бомбу много, но полностью убрать эту информацию из публичного доступа невозможно. Даже в «Таинственном острове» Жюля Верна есть рецепт приготовления нитроглицерина. Также без проблем можно найти способ изготовления пороха и других взрывчатых веществ, которые производятся последние 200 лет. Все ингредиенты свободно продаются в магазинах и аптеках. Поэтому просто запретом данную проблему наверняка не решить, нужно что-то другое».

Цитата из х/ф «Иван Грозный». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР Взрывное устройство

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Проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов Госдума приняла в первом чтении. Профицитный бюджет поддержали фракции «Единая Россия» и ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» голосовали против. Главный финансовый документ страны рассчитан на основе прогноза Минэкономразвития. Согласно ему, средняя цена одного барреля нефти марки Urals в 2019 году составит 63,4 доллара за баррель. При этом, по планам правительства, курс национальной валюты в 2019 году будет в среднем порядка 63,9 рублей за доллар.

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Пекарни предупреждают о скором росте цен на хлеб на 8−12%, причем причин сразу несколько: называют рост цен на муку, бензин и пищевые ингредиенты, повышение МРОТ, увеличение налоговых отчислений и снижение курса рубля. При этом президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил, что не ожидает массового повышения цен на хлеб. А вот по словам главы компании «Национальная дистрибьюция», члена Российской Торгово-промышленной палаты Анны Вовк, «нет никаких предпосылок к снижению цен: аграриям нужно компенсировать убытки, которые они получили в прошлом году от избыточного урожая и затоваривания хранилищ».

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В Саратовской области экс-министр Наталья «3500» Соколова хоть и не занимает более свое кресло, но дело ее живо: саратовских пенсионеров таки обрекли питаться на 3500 в месяц. Выходит, верным было подозрение, что ошибка Соколовой была лишь в том, что она высказалась на камеру, а так-то мыслит вполне в рамках властного консенсуса. Кстати, с 23 окладами воронежского вице-губернатора все оказалось законно, и прокуратура не усмотрела оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжкая доля пенсионера

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Вновь на первые полосы вернулась мусорная тема. Так, комитет Госдумы по экологии прогнозирует мусорный коллапс в 19 регионах — они не подготовлены к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. По данным комитета, с проблемами столкнутся Алтайский край, Башкирия, Бурятия, Москва и Московская область, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ингушетия, Коми, Калужская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Орловская, Самарская и Тверская области. Кроме того, с 2019 года тарифы на вывоз мусора для граждан вырастут сильно, вплоть до десятков раз: мониторинговая группа комитета Госдумы проанализировала тарифы за сбор бытовых отходов и выяснила, что платеж для семьи из трех человек, проживающей в обычной 60-метровой квартире, в ряде регионов с нового года может увеличиться в 50 с лишним раз. Рекорд по тарифам — в Красноярском крае, где платеж на такую семью вырастет с 230 до 13 000 рублей.

«В Республике Ингушетия платеж вырастет в 18,5 раз, в Нижегородской области — почти в 17 раз, в Харабалинском районе Астраханской области в 9,6 раза, в Курганской области — в 8 раз, в Юрлинском муниципальном районе Пермского края в 6,6 раза, в Республике Коми более чем в 5 раз, в Иркутской области в 4,4 раза, в Воронежской области в городском округе Нововоронеж платеж для семьи увеличится в 4 раза», — сообщил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»). По мнению депутата, такой кратной эскалацией тарифов должна заняться Федеральная антимонопольная служба. Отметим: результаты мониторинга подтверждены официальными ответами профильных министерств каждого региона.

Tiia Monto Мусоровоз

Короткой строкой

— В Петербурге решают транспортный вопрос: горожан хотят срочно «вытаскивать» из частных машин и пересаживать в трамваи, троллейбусы и автобусы. Следующие пять лет будут переломными, и, если ничего не делать, сбудутся самые мрачные сценарии транспортного коллапса в городской черте.

— Гражданам РФ рекомендовали до 1 ноября‍ получить новые полисы ОМС.

— В Оренбурге родители боятся водить детей в лицей, который считают аварийным. У здания просел фундамент, а по стенам идут трещины и крошится потолок.

— Не только ставка ЦБ РФ — эксперты назвали причины роста ставок по ипотеке. Ипотечная ставка на готовое жилье может закрепиться выше 10%. Не исключено, что динамика роста ставок продолжится, поскольку опасения по дальнейшему росту инфляции сохраняются.

— МЧС упразднит все региональные центры до конца 2018 года.

— Закрыть «завод-убийцу»: жители Владикавказа собрались на стихийный митинг и требуют референдума.

— Бесплатная медицина в Ростовской области начинается «с покупки бахил».

— Незадекларированная жена губернатора попала в число богатейших женщин РФ.

— Оптимизация в детсадах Урала: «Будут проблемы покруче, чем в Керчи».

— Опрос: Саратов — самый пьющий город России.

— «Уже переобуваетесь?»: в Петербурге поправили Устав города под Беглова.

— В претендующем на столичный статус ДФО Владивостоке экономят на свете.

— По ранжиру и «жир»: в Тюменской области чиновников поделили на «сорта». Ранжирование государственных и муниципальных чиновников применяется при госзакупках служебных автомобилей, оргтехники и офисной мебели.

Цитата из х/ф «Кин-дза-дза!». Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР Сдались тебе, Люсенька, эти макароны

Ситуация с топливом, пожалуй, во многом определит перспективы и качество жизни российского населения в следующем году. Все гадания, «поднимется или не поднимется», вообще не стоят выеденного яйца — ответственным лицам давно пора понять, что продавать за границу любой (!) ресурс стоит только тогда, когда есть его излишек. Если излишка нет, то всякая торговля напоминает слова министра из 1891 года о том, что «не доедим, но вывезем». Проблема в том, что вывозят при этом министры, а недоедают другие. Но эта вредная привычка способна обернуться крупными неприятностями. Даже для правительства, которое живет на другой планете. Как говорилось в любимой «Кин-дза-дзе», «Люсенька, дорогая, зараза, сдались тебе эти макароны…»