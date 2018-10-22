Не только ставка ЦБ РФ — эксперты назвали причины роста ставок по ипотеке

Москва, , 18:28 — REGNUM В ситуации со Сбербанком РФ и повышением основным российским банком ставок по основной продуктовой линейке, можно сказать, что в условиях удорожания стоимости кредита в рыночных условиях мы ещё можем столкнуться с дальнейшим ростом ставок в стране — по явно экономическим причинам, считает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Сбербанк 22 октября заявил о повышении ипотечных ставок на 0,4%. Ранее в сентябре Центробанк впервые за долгое время повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%.

«В мире идёт процесс ужесточения ставок в мировой экономике и это тоже косвенно влияет на рост и изменение ставок внутри страны. В стране процентной ставки по кредиту, ниже ставки рефинансирования быть по кредитам не может, такого не бывает, а в условиях, когда банки проводят рефинансирование кредитов по ранее заключённым договорам, банки преследуют и свою выгоду, именно этим и обусловлены ставки зачастую выше предыдущих.

Руководитель департамента ипотеки агентства недвижимости «Бон Тон» Ольга Шихова напоминает, что уровень ставок находится в зависимости от ключевой ставки, которая не так давно была повышена на 0,25% и составила 7,5%. Причиной для небольшого, но символичного увеличения показателя стали макроэкономические факторы и недостаточная устойчивость российской экономики перед внешними факторами.

«В ближайшей перспективе логично ожидать реакции со стороны остальных игроков банковского сектора, которые ожидали изменений в Сбербанке, чтобы скорректировать и свои условия. Средний уровень ставки по ипотеке, скорее всего, будет колебаться вокруг 9,5%».

Руководитель департамента оценки компании ФинЭкспертиза Алексей Баскаков тоже считает, что решение Сбербанка о повышении ставки обусловлено сентябрьским повышением ключевой ставки ЦБ РФ на 0,25%.

«26 октября состоится очередное заседание Совета Директоров Центробанка, и если на нем будет принято ожидаемое некоторыми экспертами решение о дальнейшем повышении ключевой ставки, следует полагать, что банки повысят ставки и по ипотечным, и по потребительским кредитам».

Управляющий партнёр Единой Городской Службы «Помощь дольщикам» Жанна Малис уточняет, что повышение ставок Сбербанка по ипотечным кредитам связано с заседанием ЦБ РФ, но не с тем, которое было 14 сентября, а с тем, которое ожидается 26 октября.

«Повышение ставки Сбербанка по ипотечному кредитованию в первую очередь связано с возможным повышением учетной ставки Центрального Банка. Такое решение может быть принято Центробанком на очередном заседании 26 октября.

Так, на данный момент размер ключевой ставки составляет 7,5%. Такой размер ключевой ставки был установлен в сентябре 2018 года и по словам Эльвиры Набиуллиной был призван ограничить инфляционные риски. В этом же заявлении Э.С. Набиуллина не исключила возможность дальнейшего повышения ставки.

Первое в истории, начиная с 2014 года, повышение ставки рефинансирования обусловлено прогнозированием новых инфляционных рисков со стороны внешних условий (так, к 2019 году планируется повышение инфляции до 5%). Также принимается во внимание и общее состояние экономики (замедленный рост ВВП, повышение НДС).

Если же учесть, что ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам по заданной ключевой ставке, увеличенной на 1,75 процентного пункта, получается, что данные кредиты предоставляются банкам по ставке в 9,25%. Если же прогнозируется повышение ставки по ипотечному кредитованию до 9,9%, разумно было бы предположить в качестве основания такого повышения изменение ключевой ставки Центрального Банка».

Генеральный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергей Седов считает, что дело не только в ключевой ставке: длительный период профицита ликвидности закончился для многих банков неожиданным оттоком средств сразу по нескольким каналам.

«Поднимать процентные ставки по потребкредитам и ипотечному кредитованию банки вынудили сразу три фактора: во-первых, в августе и сентябре мы наблюдали масштабный отток и валютных, и рублевых вкладов населения. Это было связано с паническими настроениями вкладчиков на фоне обострения санкционной риторики Запада.

Во-вторых, Центробанк в сентябре поднял на 0,25 п.п. ключевую ставку — в целом, по той же причине ожидания ужесточения санкций в отношении России, и для противодействия общему тренду оттока иностранного капитала с нашего развивающегося рынка на фоне растущих ставок в США.

В-третьих, банки лишились значительного притока ликвидности со стороны Центрального банка. Он приостановил покупки валюты для пополнения резервов до конца 2018 года, чтобы ослабить давление на рубль из-за ожидания ужесточения санкций. Процентные ставки по потребительским кредитам и ипотеке скорее всего будут постепенно расти и в дальнейшем.

Например, — в случае, если будет введен новый пакет санкций, или Центробанк продлит мораторий на покупку валюты на открытом рынке, или поднимет ключевую ставку в 2019 году. Вероятность этих событий сегодня существует.

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