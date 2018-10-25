Наводнение в Туапсе и в Сочи: трансляция ИА REGNUM

Краснодар, , онлайн-трансляция — REGNUM

24 и 25 октября в Краснодарском крае прошли сильные дожди. Стихия затронула Туапсинский и Апшеронский районы, а также город Сочи. Сотни жилых домов подтоплены. Размыты участки автомобильных дорог и железнодорожные пути. Задержан 31 поезд. Погибли два человека. Главные новости с места происшествия и подробности — в трансляции ИА REGNUM.

17:02 А в Туапсе потихоньку возвращается спокойная жизнь. Устраняют последствия стихии, проводят оценку ущерба. Читайте также: В Туапсе восстановлено газоснабжение На Кубани подсчитывают ущерб от наводнения

17:01 В Сочи власти отчитываются о том, что ситуация под контролем. Насколько это возможно. Труднее всего сейчас — коммунальщикам и энергетикам, именно им в круглосуточном режиме приходится устранять все тяжелые последствия непогоды. Подробности — здесь: Размытые дороги, затопленные больницы и закрытые школы: наводнение в Сочи

16:58 Неожиданно погодные условия отсрочили решение об аресте для задержанного накануне за незаконную выдачу разрешений на строительство вице-мэра Сочи: его должны были доставить в суд в Краснодар, но дороги размыло. Об этом: Задержанного вице-мэра Сочи не могут доставить в суд из-за наводнения

16:57 В Сочи из-за непогоды власти закрыли несколько школ и детских садов. в 21 учебном заведении нет света, еще в двух — воды. Об этом: В Сочи из-за непогоды закрыли детсады и школы

16:53 84 юных жителя Ставрополя, учащиеся местной хореографической школы, которые участвовали в конкурсе в Сочи, также не смогли уехать из-за непогоды. Правительство региона отправило за детьми и воспитателями автобус в сопровождении сотрудников МЧС и ГИБДД. Об этом: Юные танцоры из Ставрополя не могут уехать из затопленного Туапсе

16:52 В чуть лучшей ситуации оказались жители и гости Сочи, выбравшие авиапутешествия. Впрочем, в ночь на 25 октября аэропорт Сочи не отправил четыре рейса, еще несколько самолетов, которые должны были приземлится в Сочи, но экипажи выбрали запасные аэродромы. С утра 25 октября аэропорт работал уже в обычном режиме. Об этом: Из аэропорта Сочи не смогли улететь четыре рейса

16:49 В районе Туапсе из-за прерванного наводнением железнодорожного сообщения терпят бедствие пассажиры поездов дальнего следования. О неимоверных злоключениях и отсутствии помощи на своей странице в Facebook сообщила активистка ОНФ из Иркутска Любовь Аникина: Читайте также: Южный потоп: пассажиры поездов дальнего следования передают сигнал SOS

16:48 Днем для пассажиров поездов был организован вывоз автобусами. Об этом: Пассажиров задержанных на Кубани поездов вывозят автобусами

16:47 По данным Северо-Кавказской железной дороги на середину дня 25 октября, на Кубани из-за непогоды был задержан 31 пассажирский поезд дальнего следования. И хотя РЖД сообщало о том, что все пассажиры обеспечены водой и горячим питанием, в социальных сетях люди жаловались — выдавали лишь ограниченный сухой паек. Об этом: 31 пассажирский поезд задержан из-за стихии на Кубани На Кубани для пассажиров поездов открыли горячую линию

16:44 Около десяти тысячи жителей разных районов Краснодарского края, преимущественно Сочи и Туапсинского района, остались без света. По теме: Около 10 тыс. жителей Кубани остались без света из-за стихии

16:40 В ночь на 25 октября циклон добрался и до Сочи — особенно досталось Лазаревскому району. Между тем, по данным на утро 25 октября появились и первые данные о погибших — жертвами стихии стали два человека. Пожилая женщина числится пропавшей без вести. По теме: В Краснодарском крае ливни привели к гибели двоих человек

16:36 К вечеру среды, 24 октября, в зоне затопления только в Туапсинском районе оказались более 72 тысяч человек, около сотни спасатели эвакуировали из затопленных домов. Движение поездов было прервано. Подробнее читайте здесь: 72 тыс. человек оказались в зоне затопления на Кубани

16:34 Уже к середине дня 24 октября стало ясно: все самые серьезные прогнозы оправдываются. В Туапсинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации, а позже такой режим введут и в соседнем Апшеронском районе, куда стихия дойдет чуть позже. Об этом: Кубань: в Туапсе из-за ливня введен режим ЧС