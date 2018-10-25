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Наводнение в Туапсе и в Сочи: трансляция ИА REGNUM

Происшествия

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Краснодар, 25 октября 2018, онлайн-трансляция — REGNUM  

24 и 25 октября в Краснодарском крае прошли сильные дожди. Стихия затронула Туапсинский и Апшеронский районы, а также город Сочи.

Сотни жилых домов подтоплены. Размыты участки автомобильных дорог и железнодорожные пути. Задержан 31 поезд. Погибли два человека.

Главные новости с места происшествия и подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туапсе восстановлено газоснабжение

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Наводнение в Туапсе и в Сочи
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