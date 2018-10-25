Закон писали в служебных машинах: эксперт о тарифах для часа пик

Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Пассажиров общественного транспорта могут заинтересовать гибкие тарифы и снижение цены каждой поездки при увеличении продолжительности действия билета, но введение специального тарифа для часа пик — странная идея, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 25 октября, эксперт движения «Город и транспорт» Владимир Валдин, комментируя сообщения о новой стратегии министерства транспорта в отношении тарифов.

Ранее РИА Новости сообщило, что новая стратегия министерства транспорта предполагает введение «динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков». Кроме того, предлагается внедрение «единых билетных систем с оплатой проезда, не зависящей от количества пересадок, маршрутов и видов транспорта».

Если и есть смысл выделять какое-то особое время суток и устанавливать для него особые тарифы, то только для ночей. У транспортных компаний должна быть возможность устанавливать повышенные тарифы в ночное время. Это позволило бы снизить убыточность ночных перевозок. Сейчас такой возможности нет.

Остальные предложения спорны. Во-первых, в большинстве городов России тарифы устанавливают частники, а не государство. Во-вторых, любое неаккуратное действие в этой сфере приводит к тому, что люди при первой возможности пересаживаются с общественного транспорта в автомобили.

Пассажиров могут заинтересовать гибкие тарифы, возможность покупать билет не на одну поездку, а на час, сутки, неделю и так далее. При увеличении продолжительности действия билета цена на каждую поездку должна снижаться. Такие изменения были бы полезны.

Но когда чиновники предлагают повышать цену в час пик, чтобы люди ездили в другое время, это свидетельствует о том, что законы разрабатывают люди, которые ездят в служебных машинах. И ничего о реальной ситуации не знают. Пассажиры будут ездить не когда дешевле, а когда им нужно, — отметил Валдин.