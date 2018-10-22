Понедельник, 22 Октября 2018 года
19:00:40 МСК

МЧС упразднит все региональные центры до конца 2018 года

Общество

Министерство переходит на трёхуровневую систему управления

МЧС упразднит все региональные центры до конца 2018 года
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Москва, 22 октября 2018, 18:07 — REGNUM  МЧС России намерено в ближайшие месяцы упразднить все свои региональные центры в рамках реформирования системы управления. Об этом сообщил 22 октября и. о. заместителя главы ведомства Игорь Кобзев.

«До конца 2018 года планируется завершить второй этап этой работы и осуществить переход на трёхуровневую систему управления путём передачи полномочий оставшихся региональных центров главным управлениям МЧС по субъектам Федерации», — приводит его слова ТАСС.

Кобзев отметил, что в МЧС сформирована рабочая группа для проведения мероприятий, связанных с ликвидацией региональных центров и соответствующих центров управления в кризисных ситуациях.

Как сообщало ИА REGNUM , МЧС России в 2017 году начало переход с четырёхуровневой системы управления на трёхуровневую: министерство — субъект Федерации — пожарно-спасательный гарнизон.

К настоящему времени уже упразднены Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный региональные центры МЧС. Пока в системе ведомства ещё продолжают действовать Центральный, Южный, Сибирский и Северо-Западный региональные центры.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МЧС России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить