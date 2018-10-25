Топилину не верят: «Легче попасть Нарнию, чем в Россию глазами чиновников»

Якутск, , 06:16 — REGNUM Жители Якутии восприняли со скепсисом и возмущением заявление главы Минтруда РФ Максима Топилина о беспрецедентных темпах роста зарплат. В своих кошельках прибавления люди не заметили и пришли к выводу, что слова министра не имеют ничего общего с реальностью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Беспрецедентные темпы роста зарплат — это он про себя?», «Правительство на другой планете живет», «Это новости из параллельной реальности?», «Статистика — великая вещь! Особенно если правильно её использовать…», — объясняют якутяне появление у Топилина данных о росте заработков жителей России на 11%.

Люди считают, что реальность сильно отличается от того, что видят в стране чиновники.

«Иногда так хочется попасть в ту Россию, о которой так победно рапортуют чинуши, туда, где мы живём до 100 лет без болячек, где у нас высокие зарплаты, которые ещё и растут беспрецедентными темпами, когда и на 3,5 тыс. рублей можно прожить припеваючи, и где нас уважает весь мир… Но легче, наверное, в Нарнию попасть», — пишут в соцсетях жители Якутии.

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Некоторые из них заподозрили Максима Топилина в употреблении наркотиков, другие шутят, что отправятся в бухгалтерию, чтобы разобраться, почему их зарплаты не выросли. Есть и те, кто опасаются, что заявление министра станет отправной точкой и оправданием для снижения уровня жизни населения страны.

«Похоже, скоро будет с чем сравнить и возрадоваться, какая житуха-медовуха была в 2018 год», — опасаются якутяне.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о беспрецедентных темпах роста зарплат жителей России Максим Топилин сделал 24 октября на заседании Совета Федерации РФ. Глава Минтруда считает, что правительство страны эффективно борется с бедностью.

«По статистике, за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата», — заявил Топилин.

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