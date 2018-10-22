Комитет Госдумы прогнозирует мусорный коллапс в 19 регионах

Москва, , 14:11 — REGNUM Комитет Госдумы по экологии прогнозирует мусорный коллапс 19 регионам, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября. Регионы не подготовлены к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

По данным комитета, с проблемами столкнутся Алтайский край, Башкирия, Бурятия, Москва и Московская область, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ингушетия, Коми, Калужская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Орловская, Самарская и Тверская области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России может быть создана государственная управляющая компания, в ведении которой будет находиться сфера обращения с твердыми коммунальными отходами. В сентябре глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») заявил, что в некоторых субъектах РФ плата за вывоз мусора для граждан с 2019 года увеличится не просто в разы, а «в десятки раз».

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