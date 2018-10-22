В России могут запретить побуждающую детей к насилию информацию

Москва, , 09:04 — REGNUM Министерство просвещения России предложило внести поправки в закон «О защите от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и закон «О рекламе», которые дополнительно ограничат распространение информации среди несовершеннолетних. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в законы предлагается добавить уточнения, запретив также информацию, «склоняющую или иным способом побуждающую» детей к причинению вреда «жизни и (или) здоровью иных лиц». В настоящее время закон запрещает распространение информации, которая побуждает детей к причинению вреда своему здоровью или самоубийству.

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В пояснительной записке к документу уточняется, что перечень деяний расширен «с учетом новых вызовов и угроз в современном обществе». Отметим, что документ был опубликован до трагических событий в Керчи.

Напомним, нападение на сотрудников и учащихся Керченского политехнического колледжа произошло днем 17 октября. По версии следствия, учащийся четверного курса Владислав Росляков пронес в здание самодельную бомбу, заряженное ружье и другие орудия убийства.

После взрыва бомбы в столовой Росляков открыл стрельбу, в результате которой погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Затем нападавший покончил с собой.

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