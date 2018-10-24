Опрос: Саратов — самый пьющий город России

Москва, , 09:19 — REGNUM Список двадцати пяти городов, жители которых наиболее часто употребляют спиртные напитки, составлен в Российской Федерации. Авторы исследования — независимое маркетинговое агентство Zoom Market.

В рамках опроса, проведенного в октябре 2018 года, жителям страны задавали вопросы: Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете употреблять)? Вы употребляете алкоголь?

Так, самым пьющим городом страны оказался Саратов, далее следуют Ханты-Мансийск и Пермь. В Топ-10 рейтинга также попали Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк.

Санкт-Петербург расположился на одиннадцатой строчке списка, Краснодар — на пятнадцатой, Москва — на шестнадцатой.

Отмечается, что Казань, Нижний Новгород и Владивосток оказались наименее пьющими (25−23 места соответственно).

Социологический опрос, в котором участвовали 3250 человек в возрасте старше 19 лет, проводился по методу личных интервью в 25 городах по всей стране.

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