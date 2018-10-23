Бензиновый ажиотаж: «Россия движется к экономической катастрофе»

Оренбург, , 15:33 — REGNUM Рост цен на бензин в России негативным образом скажется на кошельках рядовых граждан. Народ станет беднее, поскольку подорожание бензина повлечёт и подорожание товаров и продуктов питания, а также услуг. Это движение к экономической катастрофе, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»), комментируя прогнозируемый с 1 января резкий скачок цен на бензин.

«К концу года прогнозируется рост на бензин и дизельное топливо на 2—3 рубля, а с 1 января 2019 года рост топлива может составить 5 и более рублей за литр. Надо сравнить с ближайшим соседом Оренбуржья — Казахстаном. Недавно приехал по территории Казахстана 867 км от Орска до Байконура на своей машине. Везде цена бензина АИ-92 составляет 31—32 рубля (149—156 тенге). В том числе в Казахстане продают по этой же цене российский бензин и дизельное топливо. Так в чем же дело? Почему в России идёт неуправляемый процесс роста стоимости бензина, который «разгоняет» инфляцию?» — недоумевает парламентарий.

По мнению Фролова, с ростом ещё и НДС на 2% с 1 января 2019 года темп роста цены на бензин будет ещё больше. Притом, что с 1 января правительство РФ планирует увеличить акцизы на 30%: по бензину — с 8000 рублей до 12 000 рублей за тонну, а на дизельное топливо — с 5000 рублей до 7000 рублей:

«Всё это неминуемо скажется на людях, которые будут вынуждены покупать дорогой бензин. Многие ограничат свои поездки и будут «благодарить» нынешнее правительство за повышение новых цен. Конечно, цены на товары и услуги неминуемо возрастут на 20—30%, что сделает большинство людей ещё беднее.

Эта политика ведёт страну к экономической катастрофе, когда платежеспособность людей сократится в два раза. Пострадает малый бизнес, который и так на 60% уже находится в «серой зоне».

Владимир Фролов считает такую политику умышленной и направленной на «выкачивание» дополнительных доходов с людей.

«Такая модель рыночной монетаристской экономики вызовет ещё большую стагнацию и рост цен везде и на всё. Расплачиваться за такую политику — будут все простые граждане России, вся оставшаяся, пока до конца не обанкроченная обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство», — отметил депутат и добавил, что в 2019 году возможен большой рост недовольства народа властью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России планируется увеличить в 1,5 раза акцизы на топливо. В Счётной палате РФ полагают, что такие перемены могут привести к резкому скачку цен на бензин.

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