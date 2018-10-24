Силуанов рассказал о борьбе с ростом цен на бензин

Москва, , 11:51 — REGNUM В правительстве уже разработаны несколько вариантов борьбы с возможным ростом цен на бензин в 2019 году. Об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

В проекте федерального бюджета заложен рост акцизов на бензин с 2019 года, который, по оценкам Счетной палаты, приведет к увеличению цен на бензин.

«Действительно мы в следующем году с января увеличиваем акцизы, которые со второй половины 2018 года были понижены как экстренная мера реагирования на более высокие цены на нефть на мировом рынке», — объяснил Силуанов.

Однако, по его словам, правительство не ожидает скачка цен на бензин или топливо, так как проработало несколько инструментов для его сдерживания.

«Мы даем дополнительный ресурс нефтеперерабатывающим компаниям в виде так называемого отрицательного акциза. В результате это не приведет к росту цен на продукцию нефтепереработки на внутреннем рынке», — отметил он.

Впрочем, по его словам, есть и более радикальные меры.

«Первое — можно всегда ввести экспортные пошлины. По закону есть такая мера. Конечно, она не очень популярная или хорошая, но, тем не менее, это ограничение желания поставлять продукцию на внешние рынки в ущерб российским потребителям. Второе — квотирование объема поставок нефти на внешние рынки и обязательство поставок нефтепродуктов на внутренние рынки, чтобы здесь не создавался дефицит», — рассказал Силуанов.