Статус юбер аллес. Отравленный источник идей правящей элиты

Игорь Юдкевич, Дарья Алексеева, , 16:29 — REGNUM

Колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь.

«Мастер и Маргарита»

Пенсионная реформа сработала как спусковой крючок — началось время удивительных историй. Которые в любой непрекрасный момент оказываются нашей с вами реальностью, ведь приходят они на ум не кому-то, а представителям правящей элиты. Заявив о необходимости прорывного развития России, Владимир Путин заставил чиновников вспомнить о народе — тут-то у него (народа) и начались проблемы.

Например, почему не удается достичь устойчивого роста ВВП на 5−7% в год, что необходимо для воплощения идеи о вхождении в пятерку ведущих экономик мира? Судя по последним действиям властей, ресурсы нецелевым образом употребило российское население — как говорится, это всё потому, что кто-то слишком много ест. И тогда-то идеи, реформы, законопроекты и каминг-ауты забили фонтаном. Пенсионная реформа, повышение цен на бензин, рост НДС, анонсированное повышение тарифов ЖКХ, дележ долгов по ЖКХ между соседями по многоквартирному дому — а на другой чаше весов поощрения нефтяных компаний и чиновников… Такое впечатление, что объявлен конкурс на самую удачную «мысль» по обустройству России.

В ходе проведения конкурса выясняется любопытная особенность. Пока творческие способности членов ЕР не были востребованы, всё шло своим чередом, относительно тихо, в рамках минимального приличия и привычного ущерба. Но теперь, когда, судя по происходящему, яростно изыскиваются внутренние резервы на прорывное развитие, чиновники стали заметны. Сейчас слышны разные мнения, вплоть до того, а не съели ли они по листочку какого-то ядовитого растения, которое вызвало у них массовое помрачение сознания, в состоянии коего они и кинулись штурмовать законотворческие бастионы. Логичней было бы предположить другое — внутри правящей политической элиты было достигнуто негласное согласие в отношении того, что, так сказать, рашн пипл кушает не по чину. Ему не нужны не то что пенсии — ему и есть-то не надо. Ну, не то что совсем, а 3500 рублей в месяц хватит — очередное откровение, высказанное теперь уже бывшим министром труда Саратовской области Натальей Соколовой, как раз об этом. Министр Соколова с такими постулатами еще поборется за звание героини интернета с Мамаевым и Кокориным, но что примечательно: по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, 38% граждан их бюджета хватает только на еду (на август 2018-го). Что сделать с этими гражданами — а их порядка 40 млн человек — отправить на обучение диетологии к Соколовой? С учетом того, что гражданина теперь на отдых решено отправлять позже, он может трудиться всю жизнь, а есть при этом, как заключенный концлагеря. Для справки: рацион узника Освенцима составлял порядка 1300 калорий в день — это даже больше, чем можно уместить в 3500 руб. в месяц, которые так отстаивала Соколова.

Примечательно, что предложение провести эксперимент над собственным организмом с питанием на эту сумму в течение месяца Соколова находчиво отклонила, сославшись на свой статус, который не позволяет сидеть на такой, пусть и здоровой, диете. Примечательно, что болезненное переживание собственного статуса, оторванного от реальной пользы для общества, подвигает людей на антиобщественные поступки. Есть нечто символичное в том, что Соколова высказалась вскоре после эпизода с участием пресловутых футболистов, избивавших человека с визгом «да ты знаешь, кто я такой?!» Были бы они депутатами — они бы, конечно, не стульями кидались, а законопроекты предлагали, используя чудную возможность дать по шее сразу полутора сотням миллионов сограждан.

Из этих кирпичиков, мнений, предложений, дискуссий — формальных (как в законодательном принятии очередного рывка) и неформальных (как у Соколовой) — складывается тенденция, которая очевидно может привести Россию в состояние «территории резервации». А приведет ее туда правящая элита, ведь личные убеждения и идеи властей находят свое воплощение в законах, по которым затем живут и выживают десятки миллионов людей. Партийцы-единороссы в этом подходе выражают вместо воли народа «принципы успешного менеджмента», когда доходы корпорации, а значит, и ее руководства, растут, а расходы уменьшаются. В расходы же, кроме бездушных ресурсов, записаны и те, отнюдь не мертвые души, кому не посчастливилось принадлежать к микроскопически узкому слою выгодоприобретателей. Таким образом, у нас вырисовывается всё более классическая марксова картина, которую теоретики перестройки так яростно опровергали, а именно элиты пытаются остаться на плаву за счет выжимания соков из народа. Они хотят дальнейшего развития ситуации в соответствии с прогнозами великого мыслителя? Так оно для них не оптимистично. Но не о них речь.

Затея с резервацией, где аборигены оторваны от любых благ цивилизации — медицины, образования, жилья, транспорта, а теперь уже разговор пошел о пище, не имеет никакой перспективы. Ни для страны, ни для тех, кто мечтает «приподняться, урвав последний кусок».

Властей предупреждали, что принятие пенсионной реформы будет роковым решением. Однако очевидно, они решили, что роковым оно будет для народа — но не для них самих. Опросы общественного мнения показали, что пенсионный протест якобы пошел на спад, но в действительности не стоит этим обольщаться, потому что протест пошел не на спад, а вглубь. И то, что политические деятели скопом бросились в какое-то антинародное безумие, заставляет предположить их убежденность в том, что эта музыка будет вечной, — «как захотим, так и сделаем», как это было на примере известной реформы.

Господа не понимают, что каждая новая идея о том, как сэкономить на населении собственной страны, выбивает у них почву из-под ног, потому что лишает легитимности — соответствия ожиданиям народа. Надежды на хор платных восхвалителей и прикормленных охранников оказываются пустыми, историческая практика это подтверждала не раз. К сожалению, история также знает немало примеров того, что подобного рода «элитки» тянули до последнего, не пользуясь шансом свернуть с гибельного для них (да и Бог бы с ними) и для страны пути. Чем скорее Россия найдет законный всенародный способ противодействия инициативам размечтавшейся верхушки, тем больше у нее шансов выйти из этого испытания без катастрофических последствий. К сожалению, на здравомыслие правящей партии надежды остается все меньше. Оскандалившуюся Соколову оперативно уволили, но значит ли это, что тенденция экономить на народе пропала? Или чиновникам надо просто быть осторожнее и не выбалтывать на камеру главную буржуинскую тайну?