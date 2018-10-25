В претендующем на столичный статус ДФО Владивостоке экономят на свете

Владивосток, , 08:58 — REGNUM Отключение архитектурного освещения зданий активно обсуждают во Владивостоке. Как сообщает городская мэрия, привычный для горожан ночной вид столица Приморья в целях экономии теперь приобретает только в выходные. Однако жители Владивостока уверены, что городской бюджет больше выиграл бы от, например, понижения зарплат местных чиновников. Эксперты также убеждены, что экономия на свете не сыграет городу «на руку», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Информация о том, что архитектурное освещение зданий во Владивостоке будет работать только по субботам и воскресеньям, появилась в приморских СМИ 23 октября. Смена «ночной панорамы» особенно заметна с видовой площадки на сопке Орлиное Гнездо — пропали светящиеся контуры домов на противоположном берегу бухты Золотой Рог. «Гаснут» по будням и дома в районе ул. Жигура, Котельникова, Баляева и Толстого, которые были хорошо видны ночью с Некрасовского путепровода.

Пресс-служба городской администрации пояснила, что «пропажу» освещения горожане заметили не сразу: по информации мэрии, подсветку домов стали выключать в будние дни ещё в 2016 году в целях экономии. Сколько при этом уже удалось сэкономить, в мэрии не пояснили.

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Жители Владивостока, действительно не заметившие отключения освещения зданий, восприняли новость крайне негативно. В своих комментариях они спрашивают, на чём ещё городские власти хотели бы сэкономить, и даже предлагают свои варианты: водоснабжение, уличное освещение в целом, теплоснабжение и здравоохранение.

«Слёзы на глазах от таких новостей. То ли гордость за сверхдержаву, то ли за то, что мы все мученики и попадём в рай, то ли за то, что в стране самой богатой на природные ресурсы (в т.ч. чтобы обеспечивать электричеством по супернизким ценам) экономят на электроэнергии. Сапожник без сапог».

«Позорище! Больше слов нет! Зарплату бы лучше себе урезали!»

«А мы ещё претендуем на столицу Дальневосточного округа?»

Позорище! Вечером бедные туристы бродят по темным улицам, Спортивная набережная слабо освещается! Полутёмный центр города, а после 10 часов автобусы вообще перестают ходить!»

«В столицах, видимо, так всегда…»

«Жаль! Красиво очень! Лучше бы расходы на служебные тачки снизили», — негодуют жители Владивостока.

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Поддерживает горожан и один из ведущих экспертов и практиков в области светового дизайна, лауреат международной премии Light+Building Сергей Хританьков. По его словам, архитектурное освещение ради экономии отключать нельзя. Напротив, столице Приморья стоит задуматься о том, как сделать Владивосток эффектнее, комфортнее и безопаснее за счёт развития системы городского освещения.

«Спорить о существующем дизайне архитектурного освещения можно и нужно, но в данном случае куда важнее сам факт его наличия. П-образное освещение домов на берегах бухты Золотой Рог уже стало фирменным стилем Владивостока, его можно увидеть на всех ночных снимках города, открытках, сувенирах. На данный момент это значимая часть светоцветовой среды нашего города, поэтому экономия на освещении невыгодна, в первую очередь самому Владивостоку», — прокомментировал Сергей Хританьков.

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Как поясняет эксперт, затраты на городское освещение ничтожно малы по сравнению с тем эффектом, который свет даёт городу. Грамотное освещение домов, улиц и дорог влечёт за собой развитие туризма, а также повышает активность малого и среднего бизнеса, принося в итоге доходы городскому бюджету.

«Учитывая обсуждение статуса Владивостока как столицы ДФО и тот рекордный рост туристического потока, который мы видим сегодня, вопрос создания комфортной световой городской среды становится одним из самых важных, — считает эксперт. — Сегодня на Дальнем Востоке в этом направлении работают только в Южно-Сахалинске. У Владивостока же с его уникальным ландшафтом и потенциалом есть все шансы стать самым светлым городом ДФО».

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Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Трутнев пообещал, что предложения президенту по этому вопросу будут подготовлены до конца 2018 года.

Полпред считает, что столицу ДФО нужно перенести во Владивосток потому, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Приморье «уже сегодня является столицей Дальнего Востока».