Ипотечная ставка на готовое жилье может закрепиться выше 10%

Москва, , 13:24 — REGNUM Решение о повышении ипотечных ставок крупнейшим банков страны является более чем ожидаемым событием, которое продиктовано прежде всего ужесточением денежно-кредитной политики Банка России в ответ на проинфляционные риски, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов.

Напомним, с 22 сентября Сбербанк увеличил ставки по ипотечным кредитам на новостройки и рефинансированию на 0,4 процентного пункта (п. п.). На готовое жилье ставки выросли на 0,6 п. п. Ставки ипотеки, которая выдается по двум документам, увеличились на 0,2 п. п.

«На последнем заседании регулятора 14 сентября было отмечено ускорение инфляции, которое произошло в связи с оттоком капитала с развивающихся рынков, девальвацией рубля и ожидаемым эффектом от роста НДС с начала следующего года.

В этой связи Банк России был вынужден повысить прогноз по инфляции на конец года до 3,8−4,2% и, как следствие, повысить ключевую ставку на 25 б.п. до 7,5% годовых. Это привело к росту ставок на денежном рынке, росу доходностей ОФЗ и росту ставок по депозитам, что в конечном итоге отразилось и на ставкам по кредитам, в том числе ипотечным.

Не исключено, что динамика роста ставок продолжится, поскольку опасения по дальнейшему росту инфляции сохраняются, что во многом связано с внешними факторами, которые крайне трудно спрогнозировать.

В связи с этим, существует риск закрепления ипотечной ставки чуть выше 10% на покупку готового жилья, особенно, если конъюнктура рынка вынудит регулятор прибегнуть к ещё одному подъёму ставки в декабре текущего года на 25 б.п. до 7,75% годовых».

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