Марлезонский балет нефтяников: что происходит с ценами на бензин в России

Светлана Шаповалова, , 10:35 — REGNUM

Происходящее на российском топливном рынке иначе как бензиновым безумием не назовешь. На текущей неделе еще несколько регионов известили о взлетевших свыше 50 рублей за литр ценах на моторное топливо. По данным Росстата, с 15 по 21 октября 2018 года увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 45 российских столицах. Более всего цены на него выросли в Чите — на 3,0%, Ханты-Мансийске — на 1,8%, Кызыле и Благовещенске — на 1,7%.

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо (по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого в одной тысяче АЗС, расположенных в центрах субъектов Российской Федерации) в процентах 8 октября 15 октября 22 октября 22 октября 2018 г. к концу к предыдущей дате регистрации сентября 2018 г. декабря 2017 г. Бензин автомобильный 100,1 100,1 100,1 100,4 109,3 в том числе: марки АИ-92 100,1 100,1 100,1 100,3 109,4 марки АИ-95 100,1 100,2 100,1 100,4 109,4 марки АИ-98 100,1 100,2 100,1 100,4 107,8 Дизельное топливо 100,2 100,3 100,3 100,8 110,9

Управляемый процесс

Пока в правительстве решают, как справиться с бензиновым ажиотажем, а нефтяники выторговывают себе преференции за сдерживание розничных цен, с рынка исчезает летнее дизельное топливо. К примеру, в Алтайском крае клиенты одной из крупных независимых сетей АЗС «Октан» вообще не имеют возможности докупить так необходимую для завершения уборки «горючку».

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Как пояснил ИА REGNUM вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко, вертикально интегрированные нефтяные компании (ВНИКи) попросту перестали торговать ею оптом.

«У меня вот фермеры сейчас приехали — хотят купить летнего дизельного топлива и не могут даже за дорого», — пояснил Юрий Матвиейко.

Тем временем в соседнем Казахстане, если верить словам депутата Законодательного собрания Оренбургской области Владимира Фролова («Справедливая Россия»), бензин стоит 31—32 рубля.

«Недавно проехал по территории Казахстана 867 км от Орска до Байконура на своей машине. Везде цена бензина АИ-92 составляет 31—32 рубля (149—156 тенге). В том числе в Казахстане продают по этой же цене российский бензин и дизельное топливо. Так в чем же дело? Почему в России идёт неуправляемый процесс роста стоимости бензина, который «разгоняет» инфляцию?» — недоумевает парламентарий.

И, судя по всему, — зря, потому что происходящий процесс — самый что ни на есть управляемый. Но руководит им почему-то не государство, а экспортные аппетиты нефтяников, которые в условиях упавшего рубля и дорогой мировой нефти абсолютно не заинтересованы в насыщении внутреннего топливного рынка. Увы, люди государевы это понимают, но вся их деятельность дальше слов так и не продвинулась.

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Тем временем в Министерстве финансов РФ и вовсе полагают, что цены на нефтепродукты на внутреннем рынке не вырастут выше инфляции до конца 2018 года и в 2019 году.

«Я искренне верю, что ситуация с внутренними ценами будет стабилизирована и какого-то экстраординарного роста выше инфляции не произойдёт ни до конца этого года, ни в следующем году», — заявил 22 октября руководитель департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

При этом чиновник Минфина обратил внимание на отчётность нефтяных компаний, свидетельствующую об их «очень больших доходах».

«Надо как-то договариваться. Этот вопрос будет обсуждаться в правительстве. Я думаю, что к какому-то решению мы придём», — сказал он.

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Видно, не договорились ещё.

Напомним, цена моторного топлива в России растёт на протяжении последнего года, но наиболее заметно это стало в конце мая. Однако вместо того, чтобы поумерить экспортные аппетиты нефтяников заградительными пошлинами, правительство перешло на «ручное управление», договорившись с руководителями крупнейших нефтяных компаний о заморозке розничных цен на ГСМ.

Всё бы ничего, но, во-первых, АЗС ВНИКов на рынке занимают 40%, остальные же заправки принадлежат частным компаниям, у которых нет возможности компенсировать выпадающие от розницы доходы на экспорте и опте. В отсутствие действенных мер владельцы независимых АЗС были вынуждены отпустить цены.

Во-вторых, и сами ВНИКи тоже не обещали сдерживать цены вечно. Об этом их руководители напомнили 24 октября на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака.

«Нефтяники объективно доложили ситуацию на топливном рынке. Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток», — рассказал «Ведомостям» человек, близкий к участникам совещания.

Лицензирование, возвратный акциз и госрезерв

Учитывая ранее озвученные опасения о резком росте цен на бензин с января 2019 года, когда в России повысятся топливные акцизы, вырастет с 18 до 20% ставка НДС и на 1 рубль — ставка НДПИ, многие участники топливного рынка надеялись на то, что правительство примет решение об ограничении экспорта российских нефтепродуктов (в законе о завершении налогового маневра предусмотрено экстренное повышение пошлины на топливо, если за месяц мировые цены на нефть выросли на 15%) или хотя бы не станет поднимать акцизы.

Увы, помимо субсидий на бензин (возвратный акциз) были озвучены новые «варианты спасения» — рынок лицензирование или даже использование госрезерва.

«Действительно, мы в следующем году с января увеличиваем акцизы, которые со второй половины 2018 года были понижены как экстренная мера реагирования на более высокие цены на нефть на мировом рынке», — заявил первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, правительство не ожидает скачка цен на бензин или топливо, так как проработало несколько инструментов для их сдерживания.

«Мы даем дополнительный ресурс нефтеперерабатывающим компаниям в виде так называемого отрицательного акциза. В результате это не приведет к росту цен на продукцию нефтепереработки на внутреннем рынке», — отметил он.

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Однако, по оценкам члена комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустама Танкаева, слова которого цитирует Svpressa.ru, ежегодно акциз на топливо приносит в федеральный бюджет порядка 300 миллиардов рублей, в то время как производителям бензина намерены вернуть порядка 600 миллиардов. Никакой экономической логики в этом искать даже и не стоит!

Тем временем на совещании у Дмитрия Козака обсуждалась возможность лицензирования экспорта топлива. По словам одного из источников «Ведомостей», нефтяникам предполагается выдавать эту лицензию при условии, что они будут поставлять на внутренний рынок определенную долю топлива.

«Это смешно на самом деле — лицензирование. Не верится, что нефтяные компании не получат лицензию. Считаю, что поможет только снижение акцизов и повышение экспортной пошлины. Причём повышение пошлины — это, наверное, первый этап, а потом уже смотреть — как это дальше будет работать. Без наполнения рынка цены будут расти», — прокомментировал инициативу вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Сами нефтяники предлагают в пиковые периоды потребления использовать топливо из Росрезерва или из специально созданного государственного фонда, который мог бы закупать топливо по низким ценам в моменты профицита и продавать в моменты пикового потребления. Так Россия раньше решала проблему со скачками цен на зерно, пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники.

Бензиновое недоразумение

На фоне невыполненных ВНИКАми обязательств по поставке должного объема нефтепродуктов на внутренний рынок поступила любопытная информация от Независимого топливного союза (НТС объединяет владельцев АЗС и трейдеров нефтепродуктов). В его заявлении сказано, что мощности по переработке нефти на российских заводах (НПЗ) были недозагружены на 21,6 млн т нефти за январь — июль 2018 года, или на 3 млн т в месяц.

Аналитический центр НТС пришел к выводу о недозагрузке мощностей на основе анализа данных по 36 российским НПЗ, включая заводы крупных компаний. Из-за этого за первые семь месяцев 2018 года бюджет недополучил более 103 млрд руб. акцизов, подсчитали аналитики союза, на которых ссылается РБК.

В качестве решения проблемы нефтяникам предложили было позволить в рамках государственно-частного партнерства создать юридическое лицо, которое будет загружать свободные мощности, покупая нефть на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСб), а затем продавать полученные нефтепродукты на бирже по схеме «давальческого сырья». Но источник в одной из крупных нефтяных компаний сообщил, что де-факто все заводы ВИНК загружены полностью и не имеют резервов для переработки сторонней нефти по давальческим схемам.

Тем временем цены на СПбМТСб ползут только вверх, а дефицит ГСМ на внутреннем рынке сохраняется. Независимые компании уже исчерпали весь свой запас прочности и прямо говорят о том, что если ситуация не изменится, то им придётся продавать топливо по цене в районе 70 рублей.

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«На самом деле всё просто — гнать нефть за рубеж гораздо выгоднее, чем реализовывать её здесь. Например, «Роснефть», которая добывает, перерабатывает, реализует оптом и в розницу свой товар. Даже такой гигант для Сибири и Дальнего Востока может в день продавать по 500 тонн дизельного топлива. Ну что это такое?! Капля в море. Объёмов катастрофически не хватает. И это при том, что правительство говорило, что заставит вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) реализовывать 10% добытой нефти в России. Однако этого не произошло», — такое мнение в интервью «Заб.ру» высказал предприниматель Геннадий Тимофеев, много лет реализующий ГСМ на юго-востоке Забайкалья.

Представляется, что самая любопытная часть «Марлезонского балета» нефтяников начнётся, если сбудутся самые мрачные прогнозы — цена ГСМ поднимется до 90—100 рублей за литр.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации1) на 22 октября 2018 года рублей за литр Бензин автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 Российская Федерация 43,39 41,47 44,75 50,11 44,95 Центральный федеральный округ 43,75 41,63 45,25 50,95 44,33 Белгород 42,70 40,99 44,23 49,64 44,64 Брянск 42,40 41,19 44,42 48,68 45,75 Владимир 43,35 41,68 45,20 49,06 45,68 Воронеж 44,61 42,41 45,78 49,46 44,33 Иваново 41,98 40,60 42,77 47,54 43,43 Калуга 41,15 39,82 42,79 47,79 42,70 Кострома 42,46 41,29 43,66 45,95 45,11 Курск 43,66 41,15 44,40 49,72 44,58 Липецк 43,15 41,44 44,91 49,55 44,52 Московская область 43,86 41,54 45,30 51,42 44,41 Орел 43,82 41,56 44,24 49,87 44,73 Рязань 42,81 41,43 44,52 49,90 44,52 Смоленск 43,16 41,29 44,90 47,63 44,37 Тамбов 43,05 41,67 45,08 49,24 44,19 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 Тула 44,17 41,64 44,92 50,32 44,64 Ярославль 41,81 40,49 43,04 47,58 43,41 Москва 45,71 42,21 45,93 51,44 44,33 Северо-Западный федеральный округ 44,01 41,82 45,19 51,79 46,16 Петрозаводск 42,64 41,17 44,86 49,10 47,32 Сыктывкар 42,59 41,57 43,87 51,04 46,25 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 Нарьян-Мар 44,96 44,14 48,09 … 50,43 Вологда 43,29 42,36 44,71 48,70 45,84 Калининград 45,77 43,41 46,07 52,46 46,10 Ленинградская область 43,42 41,85 44,94 51,72 45,61 Мурманск 44,47 42,48 45,54 47,90 47,81 Великий Новгород 43,73 40,93 44,02 51,79 45,19 Псков 43,36 40,90 44,05 49,31 44,83 Санкт-Петербург 44,79 41,86 45,37 52,26 46,11 Южный федеральный округ 44,63 42,73 46,33 51,09 44,48 Майкоп 44,51 43,04 46,66 52,55 44,09 Элиста 43,40 41,84 45,00 … 43,89 Симферополь 49,43 46,88 50,01 55,99 49,93 Краснодар 44,90 42,82 46,36 50,89 43,66 Астрахань 43,28 41,72 45,26 48,66 43,80 Волгоград 43,02 41,50 45,07 50,50 43,94 Ростов-на-Дону 45,15 42,85 46,16 50,59 43,98 Севастополь 47,08 45,89 48,17 55,99 48,54 Северо-Кавказский федеральный округ 44,37 42,63 45,72 49,66 42,60 Махачкала 45,23 43,92 45,92 48,79 44,88 Назрань 41,14 39,90 41,88 … 37,41 Нальчик 45,49 42,53 46,16 51,46 44,17 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 44,04 42,28 44,85 51,33 43,63 Грозный 42,62 41,42 43,53 46,73 38,90 Ставрополь 44,41 42,91 46,44 51,14 43,70 Приволжский федеральный округ 42,61 40,86 44,03 49,29 43,95 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 Йошкар-Ола 42,63 41,06 44,46 50,02 45,22 Саранск 42,10 40,39 44,14 47,14 44,94 Казань 41,88 40,45 43,07 49,49 43,16 Ижевск 41,66 40,78 44,00 51,00 44,10 Чебоксары 43,80 40,90 44,12 49,80 44,81 Пермь 43,47 41,36 44,39 49,33 46,08 Киров 43,27 41,77 45,46 50,95 45,83 Нижний Новгород 43,38 41,07 44,29 48,17 43,86 Оренбург 42,82 40,76 44,59 49,09 44,78 Пенза 42,34 40,84 43,88 48,17 43,42 Самара 43,10 40,83 44,03 50,55 43,25 Саратов 42,70 41,40 44,71 49,50 43,13 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 43,12 Уральский федеральный округ 42,00 40,24 43,29 48,63 44,60 Курган 41,55 39,74 42,54 46,81 43,70 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 Тюмень 42,79 40,43 43,68 48,02 44,80 Ханты-Мансийск 46,03 44,14 46,55 50,67 51,88 Салехард 41,75 41,44 42,44 … 44,79 Челябинск 40,56 39,13 42,62 48,13 43,63 Сибирский федеральный округ 42,28 40,82 43,40 47,68 45,87 Горно-Алтайск 42,94 41,71 44,35 48,23 45,59 Улан-Удэ 42,56 40,47 42,92 46,33 45,07 Кызыл 45,29 44,20 46,88 48,92 53,79 Абакан 41,95 41,03 42,94 45,96 46,11 Барнаул 41,14 40,40 42,43 47,27 44,57 Чита 46,38 45,14 46,72 49,50 49,92 Красноярск 42,04 40,90 43,49 48,33 47,28 Иркутск 44,19 42,35 45,03 47,93 46,41 Кемерово 42,10 40,08 42,70 47,66 44,74 Новосибирск 41,65 40,39 43,36 47,95 45,90 Омск 41,37 40,28 42,72 47,68 45,32 Томск 41,82 40,09 42,14 46,61 45,53 Дальневосточный федеральный округ 44,47 43,39 45,30 47,05 48,75 Якутск 52,90 52,46 52,87 54,40 54,84 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 52,21 Владивосток 43,40 42,21 43,57 46,13 46,00 Хабаровск 42,01 41,41 43,25 44,05 44,98 Благовещенск 43,94 42,62 44,53 46,81 47,76 Магадан 50,98 49,52 53,21 … 57,06 Южно-Сахалинск 46,65 44,99 46,69 51,84 50,22 Биробиджан 43,18 42,34 43,84 44,20 46,07 Анадырь 53,48 52,00 56,00 … 53,00 1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

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