Миллион подписей в администрации президента России

Игорь Юдкевич, Дарья Алексеева, , 19:43 — REGNUM

Перед передачей 1 миллиона подписей против пенсионной реформы, которые собрало движение «Суть времени», лидер этой организации Сергей Кургинян говорил, что 1 миллион — это очень много, и власть не может не ответить. Действительно, ответное обсуждение появились довольно быстро, и оно укладываются в предыдущую заданную модель — с той разницей, что риторика после не идеальных для «Единой России» выборов стала резче.

Приходится слышать, как инициаторов протеста вообще и данного сбора подписей в частности объявляют популистами, демагогами и болтунами, которые возбуждают общество. Саму возможность конструктивного диалога такие обвинители, судя по всему, не признают, ибо полнейшее недовольство населения попросту игнорируют.

Народ — источник власти, во всяком случае, так утверждает Конституция России. И демагогом является тот, кто пытается отвлечь внимание народа от этого факта. Включая надоевшую волынку о том, что власти не нравится реформа, но она вынуждена ее проводить, иначе будет хуже, критики протеста встают на истинную позицию пустословов, напрочь отказываясь от поиска вменяемых решений. При том, что эти решения существуют: лидер общественных активистов, которые опросили миллион человек, предложил выход из ситуации — и это не банальное раскулачивание, а создание жизнеспособной системы, народного пенсионного фонда, который будет вкладывать деньги граждан в стабильно прибыльные сферы и выплачивать им пенсии из тех процентов, которыми обрастут взносы в этот фонд за десятилетия. А выходить на пенсию люди будут тогда, когда захотят сами, а не когда им скажут чиновники. Правда, неплохо было бы усилить исполнение меры введением прогрессивного налога, действующего в большинстве развитых стран мира, и это властям тоже не понравится, — но ведь пенсионная реформа, как они нередко говорят, не нравится вообще всем, а тут недовольных будет в тысячи раз меньше, да и уже нажитое останется при них.

Деньги в стране, как известно, есть, но трогать их нельзя, так как это деньги «священной коровы» — прибыли и сверхприбыли от внешней торговли. В соответствии с неолиберальной концепцией народ, исторически проживающей на территории, где эти средства добыты, не должен иметь к ним никакого отношения. Поэтому вся история с пенсионной реформой — это просто отказ государства от социальных гарантий, по принципу примерно такому: ваши, дорогие граждане, нужды идут у нас по далекой графе бюджета, насколько вы сами обеспечиваете ее наполнение — настолько и извольте существовать. А всё, что добыто «ответственными менеджерами», пойдет на цели, к которым вы, население России, не должны иметь ни малейшего отношения — например, дополнительные бонусы чиновникам или помощь и так имеющим сверхприбыли нефтяникам .

А ведь требуется «всего лишь» вылечить системные болезни управления, при которых, судя по тому, что рассказывала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, с 2014 года отозваны лицензии у сотен российских банков, а суммарные затраты на спасение ситуации уже превысили 4 трлн рублей, и тратам не видно конца и края. И, наконец, почему до сих пор не решена задача по выводу из тени экономической активности российского предпринимательства? Продолжать перечень конструктивных мер можно и необходимо, но те, кто оправдывает поддержку пенсионной реформы правящей партией, своими действиями и высказываниями длят устраивающее их бедствие до бесконечности. А дыры предлагают латать за счет беднейших и наименее защищенных граждан.

Пожалуй, самый грубо манипуляторский довод, который не раз приходилось слышать за последнее время, состоит в том, что если протестуешь против реформы — то майданщик, а после майдана всё будет совсем плохо, пример Украины налицо. Из этого довода ясны три вещи сразу.

Первая. Что любое несогласие, выражаемое, отметим, мирным, законным, конструктивным путем — граничит с майданом, то есть несогласные с реформой граждане — это потенциальные государственные преступники. Которые уж точно не возьмут на себя ответственность в случае невозможности выполнения государством своих социальных обязательств. Но самое главное во всей истории с пенсионной реформой именно то, что данной мерой государство как раз и отказывается от выполнения своих обязательств перед гражданами. А у протестующих конструктивные предложения есть — просто их настойчиво отметают как требующие от власти поменять привычную схему. Несмотря на ее очевидную бесперспективность для прорывного развития страны, о котором также много говорится последнее время. Вторая. Высокомерный тезис, как обращение барина к холопам, гласит, что будете возражать — не получите ничего. И третья. Изображающие протест в таком свете сознательно или по недомыслию подталкивают общество к эскалации напряженности, как это всегда бывает при условии, когда наглухо перекрыты каналы диалога между народом и властью. Потеря «Единой Россией» огромного количества голосов своих уже на прошедших выборах — только первый звоночек.

Притягивание псевдоисторических доводов — якобы во всех бедах в России виноваты те, кто недостаточно стойко терпит эксперименты начальства — демонстрирует нежелание понимать простейшие закономерности. А главная из них состоит в том, что между политическим руководством страны и населением обязательно должен происходить цивилизованный и конструктивный диалог на равных, как это и подобает в демократической стране. В противном случае система действительно работает против собственной же устойчивости.

Миллион подписей, собранный «Сутью времени», как раз является попыткой наладить такой диалог. Это не просто на сегодняшний день самое крупное выражение протеста против пенсионной реформы — это шанс для власти избежать будущих потрясений из-за действий, которые могут развести в противоположные стороны власть и народ. А это — идеальная почва даже не для пресловутых «социальных нестроений», а для полномасштабного кризиса.