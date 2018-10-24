Топилин заявил о беспрецедентных темпах роста заработной платы за год

Москва, , 14:27 — REGNUM Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 октября заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин на заседании Совета Федерации, отвечая на вопрос о мерах, которые правительство предприняло для борьбы с бедностью.

«По статистике, за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата», — заявил Топилин.

Серьёзную роль в этом сыграло установление МРОТ на уровне прожиточного минимума, а также мероприятия, связанные с реализацией указов президента.

«В начале этого года указы были выполнены. Все регионы — сейчас мы наблюдаем за этой ситуацией практически, — есть небольшие отклонения, но все регионы продолжают, безусловное исполнение указов по соотношениям зарплат врачей, учителей», — добавил он.

Ранее Топилин также отчитался о том, что благодаря мерам социальной поддержки в России впервые за долгое время удалось сократить численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. В частности, за последний год, по его данным, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась с 21,1 млн до 20 млн человек.