С 2019 года тарифы на вывоз мусора для граждан вырастут в десятки раз

Москва, , 11:14 — REGNUM ФАС изучит результаты мониторинга цен на тарифы за вывоз бытового мусора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

«Мы считаем, что такой кратной эскалацией тарифов должна заняться Федеральная антимонопольная служба, и сегодня результаты нашего мониторинга будут переданы в это ведомство», — сказал он на пленарном заседании.

Мониторинговая группа комитета Госдумы проанализировала тарифы за сбор бытовых отходов.

«По данным нашего мониторинга, платеж для семьи из трех человек, проживающей в обычной 60-метровой квартире, в ряде регионов с нового года может увеличиться в 50 с лишним раз», — констатировал Бурматов.

Так, по его словам, «своеобразный рекорд поставлен Красноярским краем».

«Здесь прогнозный платеж в Туруханской технологической зоне на такую семью увеличится с 230 до 13 тысяч рублей, то есть возрастет на 5,5 тысячи процентов, или в 56 раз», — привел данные депутат.

В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа такая же семья из трех человек с нового года будет вынуждена заплатить две с лишним тысячи рублей вместо прежних 63 рублей, то есть в 33 раза больше.

«В Республике Ингушетия платеж вырастет в 18,5 раза, в Нижегородской области — почти в 17 раз, в Харабалинском районе Астраханской области в 9,6 раза, в Курганской области — в 8 раз, в Юрлинском муниципальном районе Пермского края в 6,6 раза, в Республике Коми более чем в 5 раз, в Иркутской области в 4,4 раза, в Воронежской области в городском округе Нововоронеж платеж для семьи увеличится в 4 раза», — сообщил парламентарий.

Результаты мониторинга подтверждены официальными ответами профильных министерств каждого региона.

«В некоторых субъектах Российской Федерации плата за вывоз мусора для граждан увеличится не просто в разы, а в десятки раз. С учетом того, что для большинства наших граждан эта строчка вообще будет новой в платежке, поскольку раньше в большинстве регионов этот платеж входил в «содержание и ремонт жилого помещения», можете себе представить, какую реакцию это вызовет?» — задает он вопрос.