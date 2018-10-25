Госдума вводит налогообложение для самозанятых

Москва, , 14:38 — REGNUM Пакет законопроектов о проведении в РФ эксперимента по налогообложению самозанятых граждан Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

В качестве самозанятых предлагается понимать граждан, которые работают «на себя», не имеют работодателя и наемных работников, но получают доход от своей трудовой деятельности, которая не оформлена официально. При этом их доход должен оставаться в пределах 2,4 млн рублей в год, что означает 200 тыс. рублей в месяц.

Авторы законопроекта предлагают обложить таких граждан налогом. Так, если они будут продавать товары или оказывать услуги другим гражданам, то со своего дохода должны будут уплатить 4%, если для компаний — то 6%. 1,5% из этих 4% или 6% уплаченных ими налогов уйдут в Фонд обязательного медицинского страхования.

Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала специальное мобильное приложение, с помощью которого гражданам должно быть удобно платить налоги. В приложении можно зарегистрироваться онлайн, формировать фискальные чеки и платить налог. За регистрацию гражданин получает своеобразный «налоговый вычет» — бонус в виде 10 тыс. рублей, которые можно потратить онлайн (на уплату налога, например), но нельзя обналичить.

За удержание налога с фискального чека самозанятому грозит штраф в 20% от суммы дохода, с которого он не уплатил налог. Если же гражданин повторяет такое правонарушение, то размер штрафа повышается до 100% от суммы полученного дохода, с которого налог был удержан.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что под ударом могут оказаться все граждане, которые не зарегистрировались в качестве самозанятых — об этом в ходе рассмотрения законопроекта на заседании комитета заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). Однако затем депутат уточнил, что речь шла о тех, кто зарегистрирован. А тем, кто не захочет сообщать государству о своих доходах, подчеркнул Макаров, может грозить ответственность за неуплату налогов — вплоть до уголовной.

Если закон будет принят, то новые нормы вступят в силу 1 января 2019 года и продлятся 10 лет. В эксперименте будут участвовать четыре региона — Москва, Московская и Калужская области, Татария. Выбор таких регионов не случаен — это регионы-доноры, которые не нуждаются в дополнительных поступлениях в бюджет, отметил Макаров.

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