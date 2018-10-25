Предпосылок к снижению цен на хлеб нет. Насколько подорожает буханка?

Москва, , 15:15 — REGNUM Рост цен на хлеб связывают с ростом цен на зерно и, соответственно, на муку. Повышение цен на зерно в свою очередь вызвано сокращением его сбора и ростом мировых цен на зерно, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

Ранее производители в регионах Северо-Запада уведомили о предстоящем повышении цен на хлеб, которое составит от 5 до 20%. Руководители предприятий сообщили ТАСС, что дорожают зерно и мука, а также растут тарифы на электроэнергию и железнодорожные перевозки.

По словам главы компании «Национальная дистрибьюция», члена Российской Торгово-промышленной палаты Анны Вовк, рост цен на хлеб примерно на 10% ждали уже давно.

«Во-первых, урожай зерна в этом году намного слабее (106 млн тонн по прогнозу Минсельхоза против 135 млн тонн в прошлом году). Причём урожаи небогатые не только в России, но и в Европе, что подтолкнуло мировые цены вверх: биржевые цены за этот период выросли более чем на 27%.

Пшеница давно уже не была такой дорогой: с 2013 года. Да и в России цены на зерно далеко не прошлогодние: никаких 7000 рублей за тонну нет и в помине. Средняя цена пшеницы 3 класса (самое популярное сырьё для недорого хлеба) сейчас уже превышает 11,2 тыс. рублей.

Это еще не рекордно дорогое зерно, но всё равно рост в 1,5 раза дает о себе знать. И нет никаких предпосылок к снижению цен: аграриям нужно компенсировать убытки, которые они получили в прошлом году от избыточного урожая и затоваривания хранилищ.

К тому же производители хлеба уже сейчас готовятся к повышению НДС с 18% до 20%, которое настанет 1 января 2019 года. Этот фактор влияет на цену хлеба меньше, чем цены на зерно и муку, но и его нельзя сбрасывать со счетов. Так что рост цен на 8% — 12% — это минимальный рост цен на хлеб, который можно сейчас ожидать».

Кандидат экономических наук, доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Майорова считает, что наряду со снижением урожая, росту цен на зерно способствуют и низкие сборы в странах Европы, и валютные изменения.

Повышение цен на зерно и муку приводит к увеличению отпускных цен производителей и, соответственно, потребительских цен. Но рост цен на хлеб вряд ли будет критичным. В первую очередь повышение цен будут сдерживать сами торговые сети, тем более при сокращении реальных доходов населения.

Сети имеют возможность влиять на поставщиков, а розничная цена на хлеб примерно на треть формируется розничной наценкой.

Другой вопрос, что ожидается рост расходов торговых сетей на транспортировку, хранение и др., но этот фактор касается всего ассортимента, не только хлеба. Позитивно и то, что в последние годы рост потребительских цен на хлеб замедлялся.

Например, по данным Росстата, в сентябре 2015 года средние потребительские цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта в России возросли на 11,5% по сравнению с сентябрем предыдущего года, в 2016 года — на 5,2%, в 2017 г. — на 2,7%.

В сентябре 2018 года аналогичный прирост составил 3,4%, что выше 2017 года, но всё-таки ниже 2015−2016 годов. Похожим образом в мае-сентябре 2018 года ежемесячный прирост цен оказался выше, чем в 2017 году, но соответствовал уровням 2015−2016 годов».