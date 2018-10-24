Бесплатная медицина в Ростовской области начинается «с покупки бахил»

Ростов-на-Дону, , 09:24 — REGNUM Жители Ростовской области поставили свою оценку качеству предоставляемой в регионе медицинской помощи. По мнению пациентов лечебных учреждений, бесплатная медицина на Дону начинается с платных бахил. Об этом говорится в обращении жителей к губернатору Ростовской области и Генпрокуратуре РФ.

«В платной больнице бахилы бесплатные, в бесплатной больнице бахилы платные», — отметила Жанна С.

«Заплатить за бахилы 5 рублей не жалко, но, если посчитать, сколько граждан проходит через ростовские поликлиники…» — поддержал обращение Александр В.

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Авторы обращения обратили внимание на то, что майские указы президента о повышении зарплат медицинским работникам не выполнены до сих пор.

«Об этом свидетельствуют неоднократные жалобы врачей, в том числе на «Прямой линии» с президентом РФ в июне 2018 года (скандал с урезанием зарплат в Новочеркасской психиатрической больнице). Еще в 2013 году губернатор Ростовской области Василий Голубев поднимал этот вопрос на совещании. Спустя пять лет результат такой же плачевный. А это, в свою очередь, приводит к нехватке квалифицированных кадров на всех уровнях медицины — от районных поликлиник до областной больницы», — говорится в петиции.

Одна из острых проблем, по мнению пациентов, — это огромные очереди в поликлиниках, а также нехватка жизненно важных лекарств в ростовских аптеках.

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ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2017 года депутат Ростовской городской думы Анатолий Котляров прокомментировал ситуацию, сложившуюся в сфере здравоохранения на Дону.

«В Ростове-на-Дону в этом плане все более-менее благополучно. А вот по области число медицинских учреждений минимизировали до маразма. Есть посёлки, которые вообще отрезали от цивилизации. Они остались даже без дороги, по которой могла бы приехать бригада скорой помощи. Кампания идёт с перекосами. А так как власть у нас инерционна, исправлять эти перекосы не всегда получается. Я считаю, что минимизировать надо было не количество врачей на 10 тысяч населения, а чиновников», — отмечал ранее собеседник агентства.