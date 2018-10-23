Пекарни предупреждают о скором росте цен на хлеб на 8−12%

Красноярск, , 07:29 — REGNUM В России при хорошем урожае, который был собран в 2018 году, могут подняться цены на хлеб. Причём удорожание составит не 2,3%, как это было в начале года, в сразу 8−12%. Письма с соответствующими предупреждениями о повышении отпускных цен на свою продукцию в торговые сети направил ряд крупных производителей хлебобулочных изделий Красноярского края, в частности ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб», пишет 23 октября газета «Коммерсантъ».

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При этом такая ситуация складывается не только в Сибири. По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, аналогичные переговоры с продавцами хлеба ведут пекарни Центральной России и других регионов. Например, производитель из Волгодонска — ООО «Ванта» уже поднял цены на 10% с 1 октября, а продукция хлебокомбината «Шахтинский» в Ростовской области подорожала на 5%. Востриков добавил, что российские пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличении отпускных цен с августа 2018 года.

В качестве причин для повышения цен на хлебобулочную продукцию пекарни называют рост цен на муку, бензин и пищевые ингредиенты, повышение МРОТ, увеличение налоговых отчислений и снижение курса рубля.

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При этом президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон заявил, что не ожидает массового повышения цен на хлеб.

«Урожая зерна более чем достаточно для хлебопечения, нет проблем и с мукой», — отметил он.

Добавим, что, по данным Росстата, на 1 октября 2018 года цена килограмма хлеба из ржаной муки составляла 46,68 рубля, при этом годом ранее этот показатель составлял 45,42 рубля. В сентябре 2018 года рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия составил 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Министерство сельского хозяйства РФ повысило прогноз на урожай 2018 года. По оценкам ведомства, аграрии соберут 106 млн тонн зерна в чистом виде. Ранее прогноз составлял 105 млн тонн.

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