Не перегнуть палку: о запрете на информацию, побуждающую детей к насилию

Барнаул, , 11:56 — REGNUM В расширении перечня запрещённой к распространению информации, побуждающей детей к причинению вреда своему здоровью или самоубийству, нет ничего плохого, но могут возникнуть проблемы в интерпретации, считает кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков. По его словам, «главное, чтобы законодатели под действием эмоций от керченской трагедии не перегнули палку .

«Способов сделать бомбу много, но полностью убрать эту информацию из публичного доступа невозможно. Даже в «Таинственном острове» Жюля Верна есть рецепт приготовления нитроглицерина. Также без проблем можно найти способ изготовления пороха и других взрывчатых веществ, которые производятся последние 200 лет. Все ингредиенты свободно продаются в магазинах и аптеках. Поэтому просто запретом данную проблему наверняка не решить, нужно что-то другое», — отметил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, днем 17 октября учащийся четверТого курса Владислав Росляков напал на студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа, использовав самодельную бомбу и заряженное ружье. Погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Нападавший покончил с собой.

Предложение ввести дополнительные ограничения на распространение информации, побуждающей детей к насилию внесло Министерство просвещения России. Речь идёт о поправках в закон «О защите от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и закон «О рекламе». В пояснительной записке к этому документу уточняется, что перечень деяний расширен «с учетом новых вызовов и угроз в современном обществе».

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