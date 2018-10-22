В Красноярске стоимость дизельного топлива перевалила за 50 рублей

Красноярск, , 07:52 — REGNUM В Красноярске на нескольких АЗС («КНП» и «25 часов») подорожало дизельное топливо — стоимость преодолела психологическую отметку в 50 рублей за литр, сообщают Sibnovosti.ru.

Согласно данным Союза владельцев АЗС города, который ранее в открытом письме губернатору региона Александру Уссу сообщило «катастрофичной ситуации» на топливном рынке края, с августа оптовые цены на бензин, в зависимости от марки, выросли от 8,12% до 16,74%. Заметнее всего подорожал АИ-95. Цена на дизельное топливо подскочила на 12,32%.

Напомним, что в ходе встречи и.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ Анатолия Цыкалова Красноярского края с участниками топливного рынка региона, стороны пришли к выводу, что подорожание горючего носит сезонный характер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прошедшая неделя, с 15 по 19 октября, оказалась для участников российского рынка нефтепродуктов насыщенной на события. Представители регуляторов и министры, которые ранее заявляли об отсутствии оснований для резкого скачка цен на моторное топливо, стали менять свою точку зрения. Тем временем даже «средние по больнице» данные Росстата о динамике потребительских ценна бензин автомобильный и дизельное топливо говорили о том, что на 15 октября рост цен произошёл повсеместно.

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