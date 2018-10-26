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Гражданам РФ рекомендовали до 1 ноября‍ получить новые полисы ОМС

Общество

6,5 млн человек из 12,3 млн застрахованных по ОМС в Москве имеют полис старого образца

Москва, 26 октября 2018, 09:32 — REGNUM  До 1 ноября застрахованные граждане России имеют возможность сменить страховую организацию и оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) нового образца. Об этом сообщили в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования (МГФОМС).

В организации подчеркнули, что 6,5 млн человек из 12,3 млн застрахованных по ОМС в Москве имеют полис старого образца. Также в МГФОМС отметили, что на территории РФ с 2011 года приняты единые требования к полису ОМС. Введение единого полиса было вызвано большим количеством разновидностей полисов по всей стране.

«Я бы рекомендовал всем владельцам старых полисов их поменять», — добавил глава МГФОМС Владимир Зеленский.

Напомним, 26 марта в московской мэрии сообщили, что у граждан РФ появилась новая услуга — онлайн оформление полиса ОМС. Такой вид услуги доступен для всех граждан старше 18 лет, у которых есть учетная запись на городском портале mos.ru или на федеральном сайте госуслуг.

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