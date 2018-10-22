Минфин «искренне верит» в стабилизацию цен на бензин в России

Москва, , 16:28 — REGNUM Министерство финансов России ожидает, что цены на нефтепродукты на внутреннем рынке не вырастут выше инфляции до конца 2018 года и в 2019 году. Об этом заявил 22 октября руководитель департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

«Я искренне верю, что ситуация с внутренними ценами будет стабилизирована и какого-то экстраординарного роста выше инфляции не произойдёт ни до конца этого года, ни в следующем году», — приводит его слова ТАСС.

Чиновник Минфина обратил внимание на отчётность нефтяных компаний, свидетельствующую об их «очень больших доходах». «Надо как-то договариваться. Этот вопрос будет обсуждаться в правительстве. Я думаю, что к какому-то решению мы придём», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство не ожидает резкого скачка цен на бензин с повышением акцизов в начале 2019 года, о котором предупредила ранее Счётная палата. По его словам, рост цен на топливо не должен превысить темпов инфляции.

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