ГД приняла закон о добровольном отказе депутатов от пенсионных надбавок

Москва, , 10:57 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, дающий возможность депутатам и членам Совфеда добровольно отказаться от надбавок к пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Инициатива регулирует морально-нравственные аспекты, отметил в ходе дискуссии Сергей Вострецов («Единая Россия»).

«Зачем журналисты нагнетают вокруг технического вопроса?.. Утки постоянно запускаются в народ, получается, что четвертая власть сознательно пытается очернить законодательную… Закон позволяет не тянуть с государства эти копейки», — заявил Вострецов.

Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин одернул парламентария: надбавка — это не копейки.

«Но правильно сказать, что вопрос выбора каждого. Но это не копейки. Нельзя согласиться. У нас с вами средняя пенсия по стране порядке 14 тыс., средняя военная пенсия не многим более 20 тыс. Та надбавка, которую получает депутат после 65 лет и после оставления соответственно уже занимаемой должности, все-таки выше, чем средняя пенсия по стране и средняя военная пенсия. Но она ниже, чем пенсия, допустим, государственного служащего, работника судебной системы или прокуратуры», — сказал Володин.

Согласно закону, желающий отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии должен будет подать заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ. В случае добровольного отказа гражданина от ежемесячной доплаты к пенсии такая доплата в дальнейшем не устанавливается.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.